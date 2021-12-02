После перехода 'Добропольеуголь' под контроль государства добыча угля упала в 2 раза – Минэнерго

Добыча угля государственных на шахтах "Добропольеуголь" в октябре 2021 года упала в 2 раза, по сравнению с октябрем 2020 года, когда они находились в управлении ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

В октябре 2021 года государственные шахты добычи 154 тыс. т. В октябре 2020 года, когда они еще входили в состав ДТЭК, – эти шахты добывали 283 тыс. т.

По данным Минэнерго 131 тыс. т это рекордное падение добычи в годовом исчислении среди всех шахт и шахтоуправлений в стране.

Напомним, в январе 2021 года государство вернуло себе в управление шахты "Добропольеуголь", которые с 2011 года находились в аренде у компании ДТЭК.