Порошенко: завершение строительства 'Северного потока-2' – критическая ситуация для Украины

Ситуация вокруг достройки газопровода "Северный поток-2" критически важна для Украины, и не только с точки зрения экономики, но и безопасности. Прошедшие пять лет в Украине сдерживали его строительство.

Об этом в интервью волонтерской радиостанции "Тризуб ФМ" в Донецкой области сказал пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он напомнил, что во время своей президентской каденции использовал все международные рычаги для остановки российского проекта.

"Пять лет Порошенко держал "Северный поток-2". Он имеет два ужасных фактора: и первый – не экономический, а безопасностный. Почему Путин не бомбил Украину? Потому что была труба, он разбомбит трубу – и останется без денег. А сейчас он поступит так, как поступил с Туркменистаном, подорвет здесь", – предостерегает Порошенко.

Пятый президент отметил, что во время пресс-конференции Владимира Зеленского и Госсекретаря США Энтони Блинкена украинский глава выразил общие взгляды на "Северный поток-2" с американцами, которые вскоре ослабили санкционное давление на этот проект.

"Зеленский говорит – у нас есть полностью общие взгляды на строительство "Северного потока-2", общие взгляды на санкции. А потом американцы сразу говорят – "мы снимаем санкции". Так это ваши общие взгляды? Цена этого – безопасность. Цена этого – 2 миллиарда США в год. Порошенко затягивал деньги в страну. Выиграл арбитраж у Газпрома на 4,5 миллиарда долларов – и все до последней копейки поступило в государственный бюджет. Порошенко выиграл суды у Януковича, и 1,5 млрд долларов дополнительно поступили в государственный бюджет . Порошенко национализировал "ПриватБанк" и подал в суд на Коломойского – 5 млрд долларов в Лондонском суде. А они только растранжиривают, увеличивают внешний долг, не делают реформ, и сегодня разрушение "Северного потока-2" останавливается", – возмутился лидер "Европейской солидарности".

"Если будут действовать в такой тактике, то "Северный поток-2" достроят, и это ситуация ужасная", – резюмировалПетр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.

Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения коснутся более сотни европейских компаний.

Немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2".

США предупредили Германию, что введут санкции против российского судна, которое достраивает газопровод "Северный поток-2". Кроме того, и сами немцы пытаются остановить запуск "трубы".