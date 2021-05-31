Порошенко призвал власть увеличить зарплаты и пенсии из-за роста цен в Украине

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал власть увеличить зарплаты, пенсии и субсидии. Он констатировал, что в Украине существенно подорожали продукты питания и продолжают расти тарифы на коммунальные услуги, а доходы граждан не растут.

Во время Согласительного совета в понедельник, 31 мая, Порошенко напомнил, что с 1 июня установленные цены на газ для населения будут рекордными за всю историю существования независимой Украины.

"Тарифы с учетом НДС и транспортировки будут составлять от 9 до 14 тыс. грн за тысячу кубометров. 500 долларов за тысячу кубометров. Разве выросла зарплата, разве выросли пенсии? А может, субсидиями кто-то компенсировал резкое ухудшение уровня жизни людей? Нет", – сказал политик.

Он отметил, что, несмотря на это на повестке дня парламента нет изменений в бюджет, которым предусмотрены средства на увеличение выплаты субсидий наименее защищенным слоям населения.

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Порошенко напомнил о правительственном "постановлении так называемой Страстной пятницы", когда за бумажной волокитой в условиях пандемии коронавируса людей заставляли выстроиться в очередь со справками перед офисами собесов.

"Если не знаете как, посмотрите на наш опыт 2015 года. Автоматически 7 миллионам домохозяйств были перечислены субсидии, и люди получили мощную социальную защиту. Вы же сейчас предусмотрели субсидии только чуть более 2 миллионам. Скажите, пожалуйста, а 5 миллионам украинских домохозяйств что нужно делать?", – возмутился Порошенко.

Он сообщил, что с 1 января 2021 года в Украине впервые с 2017 года отменили льготный тариф на электроэнергию для населения.

"А как же ваши обещания вдвое снизить тариф? Так же как и обещания пересесть из кортежа и не заезжать на государственные дачи. Почему вы так быстро об этом забыли?" – отметил пятый президент.

Он выразил убеждение, что все это должно быть компенсировано.

"Компенсировано двукратный рост цен на базовые продукты питания украинцам индексацией зарплат и пенсий. По этому поводу нам надо пригласить премьер-министра в пятницу для того, чтобы выполнять нормы закона по защите украинцев. Она предусматривает в случае резкого роста цен индексацию зарплат и пенсий", – напомнил лидер "Европейской солидарности".

"Мы должны защищать Украину и украинцев", – резюмировал политик.