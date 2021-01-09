Политика НКРЕКП против зеленой энергетики заводит Украину в энергозависимость от России, – Буймистер

Политика, которую проводит Национальная комиссия по вопросам энергетики и ЖКХ, против зеленой энергетики заводит Украину в энергетическую зависимость от России, считает народный депутат фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер, передает Политека.

Она подчеркнула, что НКРЕКП опять пытается остановить финансирование зеленой энергетики, хотя это предусмотрено зеленым меморандумом и законом №810-их, который сократил зеленые тарифы для станций взамен на своевременную оплату за зеленую электроэнергию.

"Когда же регулятор начнет выполнять свою работу и выполнять украинское законодательство? К слову, Закон №810-их регулятор начал выполнять, но только в части "зеленой металлургии", когда утвердил тарифы "Укрэнерго". А в других частях считает, что он вправе менять законы, те законы, которые принимаются ВР, те законы, которые были определены приоритетными и неотложными президентом Украины", – сказала Буймистер.

Она отметила, что государство ведет сложнейшие переговоры с ЕС, с МВФ, и эти организации обращают внимание на необходимость развития зеленой энергетики в нашей стране, мы ведем переговоры о новом зеленом курс Европы, по которым Украине придется брать на себя слишком большие обязательства по трансформации нашей энергетической отрасли, угольных регионов. Для того, чтобы в дальнейшем могли продавать украинскую продукцию на европейские рынки.

Депутат подчеркнула, что "зеленая" энергетика повышает энергонезависимость Украины и на ее своем развитии настаивает президент Владимир Зеленский.

"Но с началом импорта электроэнергии из Беларуси и России началась де-факто энергетическая капитуляция. И сегодня существует огромная угроза того, что наша энергетическая отрасль просто станет в зависимость от страны-агрессора так же как мы прожили много лет на газовой игле", – добавила Буймистер.

Она также рассказала, что действия регулятора не являются прозрачными, ведь он "не видит" махинаций на рынке электроэнергии, "не видит" сверхприбылей трейдеров, которые загоняют в убытки "Энергоатом" через покупку электрической энергии по демпинговым ценам на рынке двусторонних договоров, и при этом не внедряет инструменты контроля рынков, которые прописаны европейскими директивами.

Как сообщалось, правительство в декабря 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой "энергии.

Инвесторы в зеленую энергетику предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и своевременно погасить 40% "старого" долга (9 млрд грн), до конца 2020 года.

При этом 31 декабря 2020, а также 6 января НКРЕКП пыталась утвердить постановление, в котором бы запрещалось ГП "Гарантированный покупатель" использовать перечисленные от "Укрэнерго" средства для погашения "старого" долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии.

По мнению ассоциаций ВИЭ, одобрение НКРЕКП такой или подобной формулировки устранит пока что единственный доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии, и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЕКП выполнить условия и обязательства по Меморандуму о взаимопонимании, подписанного ими в июне 2020 года.

Напомним, сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) перед предприятими ВИЭ не наблюдается. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.