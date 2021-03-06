Покупка электроэнергии в России и Беларуси приводит к остановке украинских электростанций – экономист

Импорт электроэнергии из России и Беларуси приводит к остановке блоков украинских электростанций.

Об этом заявил экономист Олег Пендзин в эфире телеканала "Украина24".

"Однозначно импорт останавливает наши энергоблоки, уменьшает доходы наших энергогенерирующих компаний, и как следствие, уменьшает доходы наших шахтеров. То есть, все то, от чего в той или иной степени зависит стабильность украинской экономики и ее рост", – заявил экономист.

По его словам, вопрос запрета импорта стоит на повестке дня в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Насколько я знаю, уже по этому поводу обсуждался и в экспертной среде достаточно активно, и в кругах народных депутатов. Насколько я знаю, этот вопрос должен подниматься и на Совете безопасности и обороны", – добавил экономист.

В прошлом году импорт электроэнергии из России и Беларуси стал причиной крупнейшего за все годы независимости кризиса на энергетическом рынке, который вылился в миллиардные убытки и остановку шахт.

Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси в январе, а напрямую из России – в феврале 2021. С начала года было импортировано почти 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Крупнейшим импортером является "Днипропецсталь-Энерго" Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании "ГДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.