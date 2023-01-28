Погашение долгов перед 'зеленой' генерацией может стать спасательным кругом для отдельных регионов Украины, – 'Центр Разумкова'

Урегулирование финансовых проблем на энергетическом рынке, в частности погашение долгов перед сектором возобновляемой энергетики (ВИЭ), поможет поддержать энергообеспечение отдельных регионов Украины.

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Об этом сообщил ведущий эксперт по энергетическим программам "Центра Разумкова" Максим Белявский. По его словам, на энергорынке сейчас возник глубокий финансовый кризис, из-за чего перед производителями "зеленой" электроэнергии возникла задолженность в более чем 12 млрд гривен.

"Нужно в целом просматривать модель рынка электрической энергии, чтобы реанимировать желание инвесторов вкладывать в возобновляемую энергетику, которая может стать спасательным кругом для отдельных регионов. Она может стать балансиром. Особенно это касается ветровых электростанций", – сказал он.

Белявский отметил, что до сих пор не подписаны договоры с инвесторами, которые готовы инсталлировать примерно 300 МВт ветровых электростанций. Он подчеркнул, что в случае урегулирования ситуации энергосистема получит дополнительные генерирующие мощности.

По его словам, послевоенное восстановление ВИЭ в Украине можно стимулировать, однако для этого нужно подогнать объем средств на рынке электрической энергии к установленным мощностям и дать инвесторам честный ответ – сколько государство может платить им в рамках "зеленого" тарифа.

Белявский говорит, что до полномасштабного вторжения инвесторы в ВИЭ имели достаточно амбициозные планы по введению новых мощностей в 2022 году. Но из-за большой войны эти планы были нивелированы, хотя некоторые мощности были даже введены в эксплуатацию, несмотря на военную агрессию.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится стать хабом "зеленой" энергетики для Евросоюза. Кроме того, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что ветровая генерация может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.