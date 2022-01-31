Подорожание продуктов, обесценивание пенсий: как санкции Запада повлияют на обычных россиян

Введение санкций Запада против России в случае вторжения в Украину повлияет на простых россиян. Так, меры США приведут к повышению цен на продукты и одежду или серьезной девальвации пенсий в результате обвала рубля и российских рынков.

"Это было бы катастрофой, кошмаром для отечественного финансового рынка", – заявил Сергей Алексашенко, бывший первый замглавы Центрального банка России. Об этом говорится в материале The New York Times.

Алексашенко добавил, что рубль уже и так упал более чем на 10% по отношению к доллару, по сравнению с его октябрьским значением. Причиной являются именно усиливающиеся разговоры о санкциях со стороны Запада.

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Многие эксперты считают, что самые смелые санкции против российской финансовой индустрии, если они будут введены в действие, могут привести к значительным потерям для РФ.

"Если администрация Байдена введет санкции против крупных российских банков, это отразится на всей российской экономике. Это определенно повлияет на обычных россиян", – заявил Эдвард Фишман, ранее занимавший должность высшего должностного лица по РФ и Европе в Управлении политики и политики экономических санкций Госдепартамента.

Как объясняет приглашенный научный сотрудник Университета Джорджа Вашингтона и автор доклада Атлантического совета Мария Снеговая, в какой-то момент Западу придется немного "пожертвовать своим благополучием, если цель состоит в сдерживании Путина". "Инфляция в США еще больше сдерживает действия администрации. Инфляция уже беспрецедентна за последние 30 лет. Любые драматические действия против России приведут к изменению цен на нефть и газ", – говорит специалист.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты могут ввести санкции против крупнейших российских банков, таких как ВТБ, а также ограничения касательно госдолга РФ в случае полномасштабного вторжения России в Украину. Допускается также экспортный контроль в самых главных секторах, но отключение страны от SWIFT и ограничение на экспорт газа и нефти не обсуждались.

"Потенциальные цели включают в себя несколько крупнейших российских государственных банков, таких как банк ВТБ, запрет на любую торговлю новыми выпусками российского государственного долга и применение экспортного контроля в ключевых секторах, таких как передовая микроэлектроника", – сказал американский чиновник. Об этом пишет Politico.

Подробнее о санкциях, которые может ввести Запад в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину – в материале.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в случае полномасштабного вторжения России в Украину санкции США будут направлены на промышленных секторах, заявил представитель Белого дома. Американские власти хотят ввести ограничения, которые приведут к снижению промышленного потенциала и производственных мощностей РФ, они не будут касаться обычных российских потребителей.

На Западе не утихают разговоры о санкциях и ограничениях, с которыми столкнется РФ и лично российский президент Владимир Путин в случае полномасштабного вторжения в Украину. Администрация президента США Джо Байдена ищет инструменты, с помощью которых можно будет нанести ущерб экономике России. Ограничения могут затронуть газопровод "Северный поток-2", банки из РФ, отключение страны от SWIFT.