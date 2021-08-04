Планы правительства заморозить ремонты электросетей угрожают отключением потребителей, – ассоциация 'Умные сети'

Намерение правительства забрать средства с ремонта и обновления электросетей на финансирование льготного тарифа населения незаконное и будет иметь негативные последствия для потребителей.

Об этом говорится в заявлении Общественного Союза "Умные электросети Украины", опубликованном в Facebook. В нем сказано: убийственное для операторов систем распределения ПСО не может быть принято, так как нарушает законодательство и нивелирует любые шансы ОСР на обновление устаревших изношенных электросетей.

"Наибольшее отрицательное влияние почувствуют обычные потребители. Ведь возложение специальных обязанностей сделает невозможным обновление электросетей, которые изношены на 70% по стране", – говорится в заявлении ассоциации.

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Там заявили, что такой проект решения является грубым нарушением украинского законодательства и обязательств Украины перед Европейским Союзом.

"Проект постановления нарушает Договор об учреждении Энергетического Сообщества и Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", – отметили в ассоциации.

Общественный Союз "Умные электросети Украины" призвал Кабинет министров отказаться от принудительной остановки ремонтов электросетей.

Напомним, сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт при рыночной цене более 4 грн/кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года.

По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за услуги централизованного отопления и природный газ.

Накануне появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения затрат на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии. Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняла решение о RAB-регулировании. Цель – увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.