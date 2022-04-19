План послевоенного восстановления охватит все основные уровни восстановления страны, – Кирилл Тимошенко

Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание, одной из главных тем которого стало обсуждение плана послевоенного восстановления и развития страны. Разработанный документ учитывает все главные направления, по которым должно проводиться восстановление Украины после войны с российскими оккупантами.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

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По словам Тимошенко, над формированием комплексного документа работали украинские аналитические центры, международные аудиторские компании, а также парламентские комитеты и министерства.

"Восстановление страны на всех уровнях – безопасности, экономическом, инфраструктурном, социальном – основные направления, заложенные в план. Все, над чем мы работаем, после согласования на соответствующих уровнях быстро имплементируется", – отметил он.

По информации сайта Президента Украины, план предусматривает процесс восстановления Украины на новой основе с использованием имеющихся ресурсов и возможностей.

"В частности, запланировано покрытие материального ущерба, нанесенного войной, восстановление разрушенных инфраструктурных мощностей и структурная модернизация украинской экономики", – говорится в сообщении.

В обсуждении предложенного плана приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмигаль, заместители руководителя Офиса главы государства, члены правительства, руководство парламентского большинства и профильных комитетов Верховной Рады Украины.

"Работаем 24/7, чтобы все как можно скорее могли вернуться домой", – резюмировал Тимошенко.

Как ранее сообщала первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко, аграрии получили более 6,7 млрд грн кредитов под посевную в рамках усовершенствованной государственной программы кредитования "5-7-9%".