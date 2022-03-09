Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад подготовит современный аналог "плана Маршалла" для восстановления экономики Украины после российской интервенции. Obozrevatel разбирался, в чем суть плана, показатели эффективности и возможное время получения.

Что конкретно сказал Джонсон: "Было достигнуто соглашение о необходимости показать сейчас народу Украины, что чтобы не произошло, когда свободная, суверенная, независимая Украина будет восстановлена и защищена, у нас будет "план Маршалла" для восстановления Украины".

То есть:речь идет о масштабной помощи нашей стране ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ВОЙНЫ. Суть этой программы пока не разглашается, но ее контуры следует искать в описаниях аналогичного плана помощи Европе после Второй мировой войны. В 1947 году идеологом восстановления послевоенной экономики Старого Света стал госсекретарь США Джордж К. Маршалл. Выделение экономической помощи касалось 15 стран-участниц Парижской конференции: это Австрия, Бельгия, Британия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Турция, Франция, Швейцария и Швеция, а также созданная в 1949 году ФРГ и не существующая сегодня Свободная территория Триест.

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Вне "плана Маршалла" из западноевропейских стран оказалась лишь Испания вследствие ее франкистских настроений.

Важно: рост экономик государств-участников плана составлял 10%-15% в год.

31 декабря 1951 г. США прогарантировало своим партнерам оказание военной помощи.

Экономическая ситуация в Западной Европе

Послевоенную ситуацию в странах Западной Европы экономисты сравнивали с периодом нэпа в СССР:

- была уничтожена инфраструктура, поскольку дороги, мосты, порты были мишенями для прицельных бомбардировок;

- аграрный сектор оказался в упадке, в том числе – и из-за суровых зим;

- в странах Европы было уничтожено около 5 млн домов и квартир, 12 миллионов граждан оказались без жилья и работы;

Историки утверждают, что даже в Великобритании сохранялась карточная система включительно до 1951 года, а в Германии люди подбирали на улицах окурки. Известный экономист Джон Гэлбрейт вспоминал, что американские солдаты писали на стенках германских публичных туалетов: "Просьба не бросать окурки в писюары, после чего их нельзя курить". Безденежье, отсутствие работы привели к победе коммунистов в нескольких странах, в частности они вошли в состав правительств Франции и Италии.

В результате требование вытеснения коммунистов из властных структур Западной Европы стало неотъемлемым.

Суть "плана Маршалла"

1. Акцент на идее европейской интеграции и кооперации для решения общих проблем.

2. Предоставление не просто финпомощи, а преимущественно товаров широкого потребления, продуктов и оборудования.

3. Страны Европы сами должны были составить программы восстановления экономики.

4. Отказ от национализации промышленности и предоставление полной свободы частному предпринимательству.

5. Одностороннее понижение таможенных тарифов на импорт американских продуктов.

6. Ограничение сотрудничества с коммунистическими режимами. Именно в рамках "плана Маршалла" вокруг СССР был возведен железный занавес.

7. Создание европейского среднего класса.

О каких суммах идет речь: план Маршалла реализовывался с апреля 1948 года по июнь 1952 г., и в его пределах Европа получила ориентировочно 13 млрд. долл., или 600 млрд долл. в нынешнем эквиваленте стоимости доллара. Речь шла о финансовой и технической помощи, финансировании инвестиционных проектов. Эксперты отмечали, что американская идеология предполагала особое внимание повышению производительности труда, восстановлению доверия инвесторов и стабилизации государственных финансов.

Важная оговорка Маршалла: американская помощь не означала, что США готовы все делать за европейцев. Выступая в Гарвардском университете с презентацией плана, госсекретарь сказал, в частности, и следующее: "У нашего правительства нет возможностей и не может эффективно в одностороннем порядке взять на себя ответственность за разработку программы, направленной на то, чтобы поставить на ноги экономику Европы. Это дело европейцев. Я думаю, инициатива должна выходить из Европы. Роль нашей страны должна проявиться в дружеской помощи в составлении европейской программы и последующей поддержке этой программы, насколько это может быть целесообразно для нас. Программа должна быть общей, одобренной несколькими, если не всеми, европейскими странами".

"План Маршалла" не являлся исключительной благотворительностью.

Во-первых, США решили не повторять ошибки, допущенные после первой мировой, когда Европа развивалась по хаотично-популистской модели, и в результате к власти в нескольких странах пришли фашисты.

Во-вторых, США представляли очевидный экономический интерес в продвижении своих товаров на европейские рынки, для чего нужно было возродить средний класс.

Интересно, что первоначально Маршалл предложил экономическую помощь и Советскому Союзу и другим членам соцлагеря, но Сталин эту инициативу отверг