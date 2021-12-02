Первая концессия порта в Украине состоялась: Ольвию передали в управление QTerminals на 35 лет

1 декабря имущество ГП "Стивидорная компания "Ольвия" и соответствующее имущество ГП "Администрация морских портов Украины" передали в концессию QTerminals Olvia. Таким образом Ольвия привлечет гарантированные инвестиции в размере 3,4 млрд грн, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Почти половина этих средств будет направлена на развитие порта уже в ближайшие 3,5 года. Теперь один из самых перспективных портов страны получит новую современную инфраструктуру", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Как отмечается, это первый концессионный проект для украинских портов.

По словам министра, соглашение предусматривает сохранение рабочих мест для работников предприятия сроком на 6 лет и максимальное привлечение для работы в порту украинских граждан.

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Передача порта в концессию также направлена на решение инфраструктурных проблем города Николаев. Согласно соглашению, по меньшей мере 80 млн грн будут инвестированы в инфраструктуру города, в частности за счет инвестора планируют построить новый тоннель под железной дорогой в Корабельном районе.

"Государственно-частное партнерство здесь — это не только развитие конкретного порта, но и региона в целом. Это новые рабочие места, новая инфраструктура, рост экспортного потенциала украинского бизнеса и, как следствие, повышение конкурентоспособности Украины на международных торговых площадках", – отметил министр.

QTerminals Olvia начнет управлять портовыми активами, переданными в концессию, со 2 декабря 2021 года

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" большинство портов планируют отдать в концессию для более качественного управления ими.