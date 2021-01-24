Перенос рабочих дней нельзя отменять: юрист привел аргументы

Законопроект, запрещающий перенос рабочих дней в выходные дни из-за праздников, направлен на сужение социальных прав работников и защищает интересы инвесторов.

Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV сделал юрист по трудовому праву Виталий Дудин. "Связь между регулированием труда и бизнес-климатом очень сомнительна", – заметил он, комментируя аргументацию автора законопроекта, нардепа от партии "Слуга народа" Галины Третьяковой.

В этом контексте он сообщил, что Всемирный банк уже не включает в отчеты Doing Business такой показатель, как регулирование рынка труда в стране. "Потому что эмпирически не установлено, что урезание трудовых прав ведет к улучшению бизнес-климата", – сказал юрист.

"Она переживает, прежде всего, за благосостояние для инвесторов, а не о благе для работников", – отметил Дудин.

Он добавил, что практика переноса рабочих дней "проверена временем и стимулирует людей работать официально". По мнению юриста, увеличение количества выходных дней за счет переноса рабочих способствует полноценному отдыху, который, в свою очередь, "является основой продуктивного труда".

Как писал OBOZREVATEL, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона №4597, который запрещает перенос рабочих дней в выходные из-за праздников. По мнению авторов проекта, перенос рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и плохо отражается на репутации бизнеспотенциала Украины.