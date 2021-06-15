Перед принятием экологических проектов нужно максимально упростить разрешительные механизмы – ПАЕУ

Власти должны перезагрузить природоохранные реформы и предложить четкую дорожную карту их реализации и только потом принимать конкретные законопроекты.

Об этом говорится в обращении Профессиональной ассоциации экологов Украины (ПАЕУ) к Президенту Украины Зеленскому В. А. и другим руководителям государства.

В обращении, в частности отмечается, что первые принятые нормативно-правовые акты по реформированию экологической сферы, а также разработанные законопроекты скорее имеют характер имитации, чем реального внедрения.

"Так, например, отечественными критериями необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в Украине предусмотрено получение разрешительных документов для производственных процессов, которые на практике осуществляют минимальное воздействие на окружающую среду и процедуру ОВД в европейских странах не проходят. В Украине на самом деле важна с точки зрения экологии деятельность, и вместо того, чтобы привлекать внимание общества, банально теряется среди значительного количества искусственно загнанных под разрешительные процедуры проектов", – отмечают экологи.

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Кроме того, по их оценке, принятые и разработанные на данный момент нормативно-правовые акты содержат значительное количество неоднозначных положений и неопределенностей, что делает возможными манипуляции, двойные стандарты, повышает вероятность коррупционных рисков. В частности, они обращают внимание, что в отдельных разрешительных органах ситуация доходит до абсурда – разрешительные документы без заключения соглашений с "нужными" фирмами получить вообще невозможно.

"Бывают случаи, когда представленные для получения разрешения документы возвращаются заявителю по 5 – 6 раз, а сама разрешительная процедура длится несколько лет. Особенно страдают в таких случаях государственные предприятия, которые не имеют возможности решать вопрос с разрешительным органом в неформальный способ. Очень часто госпредприятия просто вынуждены заключать соглашения с приближенными к разрешительному органу фирмами и таким образом реализуется схема с вымывания государственных средств в карман не чистых на руку чиновников", – объясняют экологи.

В частности, среди таких законопроектов, имеющих высокую степень коррупционных рисков, они отметили законопроекты "О государственном экологическом контроле" (№ 3091) и "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" (№4167). Авторы обращения отметили: эти документы должны быть существенно доработаны.

"Во всех крайне важных законопроектах должен быть отражен прагматичный подход по переходу на новые экологические нормы, предоставлены более прозрачные механизмы реализации, прогнозируемость реформ для всех субъектов взаимодействия. И главное – максимально устранены коррупционные риски", – отмечается в обращении.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что законопроект о снижении промышленных выбросов (4167) должен быть отклонен, он не имеет ничего общего с защитой экологии и направлен на уничтожение промышленности.

В то же время президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков заявил, что законопроект об экоконтроле (3091) наделяет экоинспекцию чрезмерными полномочиями, может привести к росту коррупции в отрасли и усилению давления на бизнес.

Напомним, 21 мая Верховная Рада во второй раз провалила законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), его отправили на доработку.