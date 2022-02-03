Скоро украинцам проведут масштабный перерасчет пенсий: кто получит надбавку и кого оставят ни с чем

С началом весны украинцы получат обновленные пенсии. Индексация, которую ввели еще в 2017 году, позволит повысить выплаты в среднем на 500 грн. Правда, на такое повышение смогут рассчитывать далеко не все. К тому же за пять лет механизм такого осовременивания устарел.

Подробнее о том, кому и как пересчитают пенсии, читайте в материале OBOZREVATEL.

С 1 марта прибавку к пенсиям получит только 5,9 млн пенсионеров, хотя всего их в Украине – 10,8 млн человек. В среднем речь идет о сумме в 500 грн, сообщал ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правда, он не уточнял, что многие граждане не смогут рассчитывать на такую сумму. Кто-то получит дополнительно 800 грн, а кто-то – лишь 100.

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Вот как определят размер прибавки: посчитанный по формуле расчетный размер пенсии увеличат на 50% прошлогодней инфляции и на 50% от среднего годового роста зарплат (за 36 месяцев). В 2022 году это 14%.

Но расчетные пенсии не учитывают прибавки за стаж сверхнормы, доплаты для граждан, выполнивших требования по стажу и достигших 65-летия, доплаты для украинцев старше 80 лет и т.д. Стоит также учитывать, что многие украинцы не заработали даже на минимальную пенсию. Поэтому хоть расчетный размер выплаты им и повысят на 14%, они как и раньше будут получать свою минималку.

Бывший министр социальной политики Андрей Рева отмечает, что даже с учетом всех обещанных повышений пенсии растут несущественно. Он говорит, что с 2016 по 2019 годы средняя пенсия увеличилась на 77,7% (до 3 020 грн). А с 2019 по 2021 год – всего на 21,8% (до 3 900 грн)

"Просто нет совести, о каком повышении говорят?" – возмутился экс-министр.

Еще в 2017 году пенсии пересчитали, ссылаясь на показатель средней зарплаты за три года – 3 764 грн. Тогда это позволило значительно поднять выплаты пенсионерам, которые давно вышли на заслуженный отдых еще при низких зарплатах. И вот в течение последних лет в Кабмине повышали именно эту цифру, поясняет старший научный сотрудник Института демографии и социсследований им. Птухи Лидия Ткаченко.

Но с того момента зарплаты в Украине значительно выросли, а индексация потеряла свою роль. "Уже пришло время повторить перерасчет зарплатной базы и обновить ее, а не повысить в очередной раз вот те 3 764 гривни. Сейчас при индексации пенсии берется зарплатная база размером в 6 тысяч гривен", – говорит она.

Сейчас пенсии рассчитаны со средней за три года зарплаты (с 2014 по 2016 год) с учетом всех индексаций – 5 426 грн. В марте с новой индексацией сумма составит 6 186 грн. Но если бы использовали не старые индексированные цифры, а среднюю зарплату за 2019, 2020 и 2021 год, то зарплатная база составила бы около 10 тысяч гривен.

Возьмем для примера украинца, который в течение 30 лет получал среднюю зарплату и не имеет права на дополнительные надбавки. Сейчас его расчетный размер пенсии составляет 1 627 грн, но получает он минимальную пенсию в размере 2 093 грн. Поэтому даже после очередной индексации такой гражданин не сможет рассчитывать на повышение пенсии.

Итак, если бы вместо индексации старой средней зарплаты Кабмин принял решение обновить показатель до актуальной цифры (около 10 000 грн), то такой украинец мог бы получать от государства уже около 3 000 грн – прибавка составила бы 1 000 грн.

"Сама индексация работает с опозданием на год. В прошлом году инфляция была порядка 10%, а по зарплате процент берется за три последних года. Это дела давно минувших дней. А в этом году инфляция будет еще выше. Не думаю, что смогут сдержать подорожание коммунальных услуг, транспорта", – говорит Ткаченко.

В Украине ежегодно количество пенсионеров сокращается на 150-300 тысяч человек. Но несмотря на это, дефицит Пенсионного фонда растет. К примеру, если в 2021 году "дыра" составляла 195,3 млрд грн, то в 2022-м увеличилась до 200,6 млрд (плановый показатель). Такая динамика объясняется в том числе и сокращением количества налогоплательщиков.

Кроме того, будут расти и требования к условиям выхода на пенсию. Чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно:

в 2022 году – 29 лет трудового стажа;

в 2023-м – 30 лет;

в 2024-м – 31 год.

При этом, по словам Ткаченко, украинцы выходят на заслуженный отдых со средним стажем в 31-32 года. Вероятно, уже после 2024 года многие граждане не смогут вовремя пойти на пенсию.

"Было рассчитано на то, что люди начнут зарабатывать стаж. Но такое чудо не произошло, мы не видим роста занятости. Плюс пандемия, кризисы. Это был позитивный прогноз. На самом деле без пенсии в 60 лет могут оказаться и 2/3 граждан", – говорит Ткаченко.

В целом, даже после очередного перерасчета пенсий выплаты для украинцев существенно не увеличатся. Рассчитывать на достойную пенсию даже с относительно высокой зарплатой гражданам не стоит.

О том, как обеспечить себе безбедную старость, читайте вскоре на OBOZREVATEL.