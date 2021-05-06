От законопроекта о пенсионной реформе выигрывают частные страховщики, – Рева

Предложенный властью законопроект о введении накопительного уровня пенсионной системы является лоббистским, от этого выиграют владельцы частных страховых компаний.

Об этом заявил экс-министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, руководитель профильного парламентского комитета Галина Третьякова, продвигая законопроект по второму этапу пенсионной реформы, лоббирует свои собственные бизнес-интересы.

"То, что предложила Галина Третьякова, предусматривает 2% единого социального взноса передать негосударственным пенсионным фондам и ее бизнес-партнерам", – рассказал Рева в эфире телеканала "Украина 24".

Он напомнил, что до избрания народным депутатом Третьякова возглавляла Украинскую федерацию страхования – пул крупнейших страховых компаний. Поэтому сейчас, по мнению Ревы, она готовит себе бизнес, которым будет заниматься после завершения парламентской каденции.

"Почему она нас туда толкает? Она нас туда толкает, потому что это ее коммерческий интерес. Она возглавляла пул страховых компаний. Она готовит себе бизнес. И ей наплевать на вас, уважаемые граждане, на государственный бюджет, на местные общины и на пенсионный фонд", – отметил Рева.

Ранее народный депутат Виктория Гриб заявила, что предложенные варианты введения второго уровня пенсионной реформы могут привести к потере украинцами своих пенсионных накоплений, поскольку они не предусматривают механизмов защиты вкладов от инфляции и девальвации. В итоге, по ее мнению, пенсионные взносы может постигнуть та же участь, что и вклады в Сбербанке СССР.

В то же время народный депутат Украины Муса Магомедов отметил, что введение накопительной пенсионной системы усиливает нагрузку на население и бизнес, а выгоду получат только частные финансовые фонды.