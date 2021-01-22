От Разумкова потребовали лишить зарплат депутатов-прогульщиков

Регламентный Комитет Верховной Рады обратился к спикеру Дмитрию Разумкову с требованием лишить выплат на исполнение депутатских полномочий 79 парламентариев.

В частности, речь идет о народных депутатах, которые в декабре 2020 года пропустили более 30% голосований в парламенте или же более 50% заседаний комитетов. Об этом в Twitter сообщило гражданское движение "ЧЕСНО".

Таким образом, Государственный бюджет Украины может сэкономить на выплатах более 3 млн гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во фракции "Слуга народа" планировали привлекать нардепов к уголовной ответственности за прогулы.

Также в сентябре народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Мариковского поймали на голосовании за коллегу от ОПЗЖ Наталью Королевскую.