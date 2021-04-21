Оптовая цена тока в Украине на 36-42% ниже, чем в Словакии, Венгрии и Польши – "Оператор рынка"

Оптовая цена электрической энергии в Украине в базовой нагрузке по состоянию на 21 апреля на 42% ниже, чем в Венгрии, Словакии и Румынии, и на 36% ниже чем в Польше.

Об этом свидетельствуют данные ГП "Оператор рынка".

По состоянию на 21 апреля цена электроэнергии на рынке в сутки вперед (индикатив оптовой цены) в объединенной энергосистеме Украины составляет 42,05 евро за МВт час.

В Польше в этот день цена на РДН составляет 66,14 евро за МВт час, в Словакии 72,6 евро, в Венгрии и Румынии - 72,92 евро.

В энергоострове Бурштынской ТЭС (Закарпатская, Львовская и Ивано-Франковская область), который работает в общем рынке со странами Европы, цена на РДН 21 апреля составила 49,59 евро/МВт * часов, что на 25% ниже чем в Польше и на 32% чем в Словакии, Венгрии и Румынии.

Напомним, по данным оператора рынка, в течение марта 2021 года оптовые цены электроэнергии в Украине были в среднем на 26-34% ниже, чем в соседних странах.

Средняя цена РДН в ОЭС Украины в марте составила 39,72 евро/МВт часов в то время, как в Польше 60,37 евро, в Словакии - 53,72 евро, в Венгрии - 55,02 евро, а в Румынии - 54,46 евро.

Оптовые цены на электроэнергию в Украине на 25-30% ниже чем в Европе на протяжении последних 7 месяцев, свидетельствуют архивные данные "Оператора рынка".