ООО 'Киевгума' обвинило 'Укрзалізницю' и правоохранительные органы в давлении

"Укрзалізниця" обвинила ООО "Киивгума" в поставках некачественных резиновых прокладок для рельсовых путей. Правоохранительные органы провели обыск на территории производителя и открыли уголовное производство. В то же время в "Киивгуме" заявили о давлении на предприятие.

Об этом говорится в официальном заявлении ООО "Киивгума", которую получил OBOZREVATEL. В документе отмечается, что открытое уголовное производство и действия правоохранительных органов и АО "Укрзалізниця" имеют заказной характер.

В "Киивгуме" рассказали, что 10 сентября на территорию предприятия прибыла следственная группа в составе работников национальной полиции и Службы безопасности Украины и предъявила постановление об открытии уголовного производства. Основанием для него стало несоответствие подрельсовых прокладок вроде производства ООО "Киивгума" требованиям ГОСТ.

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А 14 сентября на сайте СБУ было обнародовано информация о том, что в рамках уголовного производства установлено – представители "Киивгумы" на протяжении 2020-2021 лет поставляли "Укрзалізниці" партии резиновых прокладок без надлежащего контроля качества с нарушением технологии производства из-за замены сложных химических компонентов на дешевые материалы, и реализовали комплектующие по ценам высококачественной продукции.

Такая же информация была опубликована на официальном сайте АО "Укрзалізниця".

Предприятие заявляет, что образцы прокладок, которые показали руководству компании представители правоохранительных органов в ходе проверки, и фото которых опубликовано на сайте СБУ, не имеют никакого отношения к "Киивгуме". А необоснованные обвинения и уголовное производство – это давление на предприятие.

В ООО "Киивгума" заявили, что действия правоохранительных органов и "Укрзалізниці" имеют заказной характер с целью дискредитации производителя и исключения его из поставщиков прокладок для нужд железных дорог.

"Мы готовы доказывать свою добродетель и защищать репутацию всеми законными путями – предоставлять все необходимые для этого документы, проводить необходимые испытания своих изделий, предоставлять объяснения, защищаться в суде", – говорится в заявлении ООО "Киевгумы".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" объявила конкурс на должность постоянного главы компании и обнародовала требования к кандидату.