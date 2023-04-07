Оккупанты хотят использовать мариупольский порт для доставки оружия и вывоза краденого металла, – Забавин

В Мариуполе оккупационные власти уже возобновили работу порта. В акватории недавно зафиксировали первое российское судно – "плавучую казарму", на котором могут разместиться до 600 человек. В своих СМИ оккупанты заявили, что будут восстанавливать пассажирские перевозки.

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Однако на самом деле порт будет использоваться для ввоза российского оружия и вывоза украденного в Украине зерна и металла. Об этом рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин.

"Для чего им это (рабочий порт – Ред.) нужно? Для того, чтобы наращивать ввоз военной техники в мариупольское направление, и вывозить металл и зерно, которое они воруют в Украине. И, собственно говоря, это две цели. Они уже заявили о том, что будут возобновлять пассажирские перевозки. Но это, конечно, будет прикрытие - с одной стороны завоз техники, а с другой - вывоз зерна и металла из комбината имени Ильича", - уверен депутат.

Он объяснил: автомобильным транспортом они не могут доставлять грузы, и зерно с металлом автомобилями не вывезешь. Именно поэтому они ищут новые пути, и один из таких путей – сделать мариупольский порт внутренним для объединения с российскими приморскими регионами.

"То есть раньше порт работал с международными партнерами. А сейчас они его хотят сделать внутренним портом для соединения с Ростовской областью и Краснодарским краем. И налаживать именно внутреннюю логистику", - пояснил Забавин.

Ранее международные наблюдатели заявили, что Россия доставляет оружие не только из российских портов, но и из Сирии, нарушая тем самым конвенцию Монтре – для этого она прячет вооружение в торговых контейнеровозах. Ведь конвенция Монтрё запрещает движение военных кораблей проливами Босфор и Дарданеллы.

Напомним, бизнес-сообщество Украины призвало ООН и Турцию вернуть свободное судоходство для Украины – ведь пока украинские порты заблокированы, Россия не только наращивает морской экспорт, но даже имеет возможность перевозить товары военного назначения. Если Россия откажется разблокировать порты, к ней должны быть применены зеркальные санкции, а каждый ее корабль должен осматриваться международной инспекцией с украинцами в составе.