Оформить кредит на товары Фокстрот можно в Sense SuperApp

Теперь клиенты Sense Bank могут воспользоваться возможностью оформления кредита на товары сети "Фокстрот" непосредственно в цифровом банке Sense SuperApp. Для этого не нужно посещать отделения и подписывать бумажные документы. Оформление происходит онлайн в мобильном приложении в несколько кликов.

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Максимальная сумма кредита для клиента уже одобрена банком и отображается в приложении (в разделе Сообщения). Основные преимущества – ставка всего 0,01% годовых и погашение в течение льготного периода с минимальной переплатой.

Услуга кредитования предоставляется на товары на сумму от 1000 до 50000 гривен на выгодных условиях:

- первый взнос – от 0% и выплата равными частями;

- период погашения – до 24-х месяцев;

- льготный период от 3х до 9ти месяцев в зависимости от выбранного товара.

Клиенту необходимо посетить магазин "Фокстрот", выбрать товар и сообщить продавцу о наличии одобренной суммы кредита от Sense Bank. Далее просмотреть информацию по кредиту (сумму, график платежей, срок льготного периода) в мобильном приложении Sense SuperApp, подтвердить оформление кредита и получить товар удобным способом.

Погашение кредита также доступно онлайн в Sense SuperApp. Кроме того, в приложении всегда можно посмотреть историю и быстро отследить дату, сумму платежа и остаток по кредиту.

Sense Bank – один из системно важных банков Украины со 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФЛП. В банке работают 4,5 тыс. сотрудников.