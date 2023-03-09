"Одна из самых масштабных атак": вернут ли в Украину графики отключения из-за российских обстрелов

Страна-террористка Россия 9 марта нанесла одну из самых массивных ракетных атак по энергетической системе Украины. Сегодня, вероятно, будут выключать свет в трех областях – Одесской, Харьковской и Житомирской.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. При этом ситуация еще изучается.

"По предварительным данным, можно сказать, что ограничиваться будут сегодня три области – Одесская, Харьковская и Житомирская. Было попадание в три электростанции компании ДТЭК – тепловые электростанции, а также были попадания в Киеве, что привело к перегрузке линий элетропередач в Голосеевском и Святошинском районах", – сказал эксперт.

Поэтому сейчас в Киеве линии электропередач тоже работают с перенагрузкой, так что есть риски временного обесточивания. Как долго будут длиться экстренные отключения, трудно сказать, добавил Омельченко, но, возможно, это займет несколько дней. Эксперт называет эту атаку на энергосистему одной из самых масштабных, так как были применены почти все виды ракетных вооружений.

"И включая не только С-300 и крылатые ракеты, но и "Кеджал" – 6 штук, "Калибр" – 20 штук. То есть всего 81 ракета, как сообщал Генштаб. Кроме того, были применены дроны. Это также одна из самых продолжительных атак, но опять-таки наша энергетическая система сработала на опережение. Было разгружено около 3,2 ГВт мощности атомных блоков на всех действующих электростанциях, это позволило уберечь целостность системы, сохранить норматическую чистоту. И еще очень важно подчеркнуть, что полностью обесточенная ЗАЭС – это очень опасно, поскольку в этих условиях должны отключаться дизегенераторы, чтобы охлаждать элементы ядерного топлива", – подытожил специалист.

OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты ночью запустили по Украине 81 ракету. При этом силы ПВО сбили 34 из 48 крылатых ракет.

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