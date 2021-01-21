В конце прошлого года анонсировали строительство Кременчугского моста – уже есть результат аукциона.

В нем победила новая для нашего рынка турецкая компания "DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş." с ценовым предложением в 11,24 млрд грн. Показатель экономии – 11% от ожидаемой стоимости. В денежном эквиваленте это большая сумма - более 1,27 млрд грн.

Сейчас ожидается завершение всех тендерных процедур и заключение договора.

То, что в дорожном секторе появляются новые международные игроки, которые сразу готовы конкурировать на равных с другими – это признак здорового рынка. И очередное подтверждение, что путь, который мы выбрали – работает. Уверен, что таких компаний будет становиться больше, и благодаря этому на дорогах и мостах будут вводиться технологические решения, проверенные передовым международным опытом.

Кременчугский мост должен стать показательным проектом. Он учитывает как современные мировые подходы к проектированию, строительству, так и потребности отечественных производителей – ведь 95% материалов будут украинские.

Новый мост будет вантовым – мировая практика последних 20 лет показывает, что на пролетах более 150 метров стоит выбирать именно такие решения. Как с позиции материалоемкости, так и судоходства.

Напомню, почему этот проект важен. Сейчас в Кременчуге есть только один мост – Крюковский. Сейчас он в критическом состоянии. И это при том, что через него проходят две государственные дороги М-22 Полтава - Александрия и Н-08 Борисполь - Мариуполь, а также железнодорожная ветка. Фактически, это единственный мост для передвижения между обоими берегами Днепра для полумиллионной Кременчугской промышленной агломерации.

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