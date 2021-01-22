За последние годы привычки потребителей сформировались вокруг "уличного" времяпрепровождения в связи с такими мега-трендами, как урбанизация, высокими ценами на аренду жилья и маленькими квартирами, доступностью интернет-подключения почти через каждый девайс в любой точке, наличием постоянной связи и тд. Например в Германии количество людей, которые часто выходили пообедать или поужинать в места общественного питания, выросло с 9,9 млн в 2015 году до 11,8 млн в 2019-м. Однако пандемия коронавируса трансформировала самые базовые процессы нашей жизни и вынудила большинство потребителей адаптироваться к новым способам работы и отдыха. Короче, все вышесказанное - более серьезное обоснование для набившей оскомину фразы "все переехало домой или в онлайн". На сегодняшний день, когда мы уже говорим об использовании эффективных вакцин, важно понимать, были ли все эти процессы вынужденной краткосрочной тенденцией, или новые привычки останутся с нами в долгосрочной перспективе.

1. Покупки онлайн

Коронавирус стал ключевым фактором развития в истории рынка электронной коммерции. Пока во всем мире были введены карантинные ограничения и приостановлена работа физического ритейла, все больше и больше людей привыкали делать покупки онлайн, а бизнес выстраивал наиболее удобный вариант работы с клиентами в сложившихся обстоятельствах. Так, согласно отчету Shopify, более половины (54%) клиентов по всему миру увеличили свои расходы на покупки онлайн после начала коронавируса, а 4 из 5 (79%) человек планирует делать покупки онлайн ближайшие полгода. Глубоко вовлеченные в цифровые технологии пользователи в возрасте 18-34 лет являются главными участниками тренда и влияют на способ ведения бизнеса. Многие привыкли совершать покупки через социальные сети, в связи с чем маркетологи в e-commerce увеличили затраты на продвижение в социальных сетях. Многие магазины проделали значительную работу и предлагают качественный сервис. Например, привозят клиенту домой выбранные на сайте вещи на примерку. Я думаю, многим, кто не успевает выйти в магазины, придется по душе такая возможность совершать покупки. На протяжении этого года люди активно покупали онлайн еду, мебель для обустройства рабочего места дома, спортивный инвентарь, медикаменты и одежду. И, согласно отчету Deloitte, продолжат совершать больше покупок онлайн, чем до пандемии.

2. Доставка еды и продуктов

О позитивных тенденциях развития сервисов доставки в 2020 году, я думаю, знает каждый. Даже просто идя по улице, особенно в центре Киева, сложно не обратить внимание на количество людей с яркими рюкзаками сервисов доставки. Согласно данным компании Glovo, этот рынок в Украине вырос в 2020 году в 6-7 раз по сравнению с прошлым годом, а доставка из супермаркетов за 2020 год выросла почти в 15-18 раз. Пользователи за время локдаунов привыкли заказывать еду и другие товары через приложения, и даже при послаблении карантинных мер люди продолжали активно пользоваться ими. Сервисы доставки не растерялись и в ускоренном режиме подключали новые города, расширяли зону деятельности и добавляли функции, знакомя все новых и новых пользователей с удобствами доставки через приложения. Эта привычка стала настолько любима, что в 2021-м ожидается рост доставки готовой еды из ресторанов еще в 3-4 раза, продуктов из супермаркетов в 6-8 раз и других товаров.

3. Потребность в различных платежных методах - отказ от кэша

Cashless-операции, онлайн-оплаты и бесконтактные платежи стали необходимостью в 2020 году, ну а к 2021 трансформировались в удобную и любимую привычку. Сегодня уже пользователям необходимы бесшовные решения и новые методы оплаты. Эта привычка помимо финтеха важна и для ритейла. В 2020 году стали очевидными преимущества многоканального бизнеса, и значительная часть ритейла, помимо офлайна, пошла в онлайн. Цифровые каналы продаж сегодня должны включать максимальное разнообразие способов оплаты и бесшовный путь потребителя. Клиенты привыкли к быстрым cashless платежам, и эта привычка сохранится.

4. Досуг

С закрытием кинотеатров, концертных залов, музеев и других развлекательных центров, люди начали активно искать идеи для досуга дома. Согласно данным Deloitte, 38% потребителей говорят, что во время пандемии они впервые оформили подписку на новое цифровое медиа, стриминговый сервис фильмов и сериалов или, например, поиграли в видеоигры. Две трети этих людей отметили, что продолжат пользоваться сервисами после пандемии, а 27% потребителей планирует подписаться и на другие. Наиболее популярным развлечением стали игры. Согласно опросу Deloitte, с середины марта 48% опрошенных играли в видеоигры. Так объем "облачного" гейминга в 2020 году составил $585 млрд, что втрое больше, чем год назад.

Если говорить о спорте, то значительное количество людей успешно приспособилось к тренировкам дома или на улице. Более того, это оказалось менее времязатратно и достаточно эффективно. Спрос на большинство приложений для тренировок вырос более чем вдвое.

За 2020 год люди научились весело и с пользой проводить время дома. Исследования показывают, что новые привычки останутся с нами надолго.

Конечно же выработалось еще много других привычек, таких как удаленная коммуникация, постоянное использование масок и антисептиков и тд. Однако эти привычки вряд ли останутся с нами надолго после стабилизации эпидемиологической ситуации. Так, например, всего 16,5% опрошенных компанией Deloitte продолжат коммуницировать с друзьями и родными через различные приложения. Что бы там ни было, людям необходимо живое общение и обсуждение вопросов. И даже те компании, которые навсегда перевели сотрудников на удаленку, оставили офисы для проведения совещаний.

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