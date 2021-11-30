Новоназначенный глава 'Гарпока' подал в отставку

И.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадим Улида написал заявление об увольнении на фоне скандала с блокированием выплат долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт госпредприятия.

"Исполняющий обязанности директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадим Улида подал в Кабинет Министров Украины заявление об увольнении по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья", - сообщила госкомпания.

Накануне вечером Улида публично призвал Кабмин прояснить ситуацию с блокировкой выплаты долгов перед компанией "ДТЭК".

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"ДТЭК" единственная из 800 компаний-производителей так и не получила выплаты по целевым "зеленым" облигациям.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Предыдущий руководитель "ГарПока", отказавшийся выполнять, по его словам, противоправные, указания премьер-министра Дениса Шмыгаля блокировать выплаты ДТЭК, был уволен 13 ноября.