Норвегия заместила Россию на энергетическом рынке Европы и получила в 2022 году рекордный доход – Статистический институт SSB

Норвегии удалось заместить страну-агрессора Россию на энергетическом рынке Европы после введения против последней санкции за ее агрессию против Украины. Поставки газа и нефти из РФ значительно сократились, что позволило Норвегии стать главным экспортером газа для европейских стран.

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Об этом в понедельник, 6 марта, сообщило Центральное статистическое бюро Норвегии (SSB). Благодаря этому, а также из-за роста цен на энергоресурсы, в прошлом году Осло получило рекордный доход от продажи газа и нефти.

Общие доходы от нефти в 2022 году оценивают в 1457 миллиардов норвежских крон (130 миллиардов евро) – это самый высокий показатель, который когда-либо фиксировался статистическим ведомством. За счет обычных налогов и специальных налогов от нефтяных компаний государство получило 884 миллиарда норвежских крон (79,2 миллиарда евро) – почти втрое больше по сравнению с 2021 годом.

Исторически высокими в 2022 году также стали доходы от прямого владения государством месторождениями нефти и газа, трубопроводами и наземными сооружениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Норвегия ввела ограничение цен на российскую нефть. Уровень такой же, как и у ЕС и G7 – 60 долларов за баррель.

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