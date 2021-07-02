Норму о 'зеленом' акцизе нужно убрать из налогового законопроекта для восстановления инвестиций, – Кушнирук

Норму о введении акцизного сбора на производство "зеленого" тока в Украине нужно убрать их налогового законопроекта №5600, который 1 июля был принят в первом чтении, для восстановления притока инвестиций в Украину.

Об этом в Facebook написал экономист Борис Кушнирук, отмечая, что текущая фискальная политика государства в отношении "зеленых" инвесторов приведет к международным арбитражам против Украины.

"Информация о невыполнении украинским государством принятых на себя обязательств, увеличение налогов, по сути, задним числом, в том числе с откровенным нарушение норм Налогового кодекса, становится известной далеко за пределами Украины", – сказал Кушнирук.

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По его словам, жалобы инвесторов в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) Украины реально дошли до многих других инвесторов. Они видят, что инвестиционный климат в нашей стране последние два года стремительно ухудшается.

Он отметил, что в 2020 году в Украине произошел отток инвестиций (впервые за 5 лет), который продолжился в 1 квартале текущего года.

"Вероятно, что и второй квартал, который только что закончился, покажет достаточно негативную тенденцию для Украины. Иностранные инвесторы понимают, что они не просто не смогут получить желаемую доходность своих проектов в Украине, но и вообще могут потерять свои деньги", – сказал экономист.

Также он сообщил, что Кабмин не возвращает долги инвесторам несмотря на подписанный с ними Меморандум. За прошлый год должны еще 17,8 млрд грн. Недоплаты за первые три месяца этого года составляют 7%, за апрель – 28%.

"Меморандум критически нарушается, несмотря на стабилизационные гарантии, Кабмин зарегистрировал законопроект №5600, где есть идея ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию.

Это может превратиться в мощную бомбу не только для инвесторов и в целом украинского бизнеса, а и самой власти", – считает эксперт.

"Если говорить о ВИЭ, то единственный шанс для государства сохранить инвестиции в отрасль и не потерять доверие инвесторов и не "нарываться" на иски в международных судах, с гарантированным проигрышем со стороны Украины – это убрать скандальную идею акциза из законопроекта при подготовке ко второму чтению", – добавил Кушнирук.

Он отметил, что в такой ситуации надежды только на адекватность и разум депутатов и чиновников.

"Хотя следует учитывать, что в Украине присутствуют государственные деятели в ближайшем окружении президента Зеленского, а также политические силы и бизнес-группы, которые заинтересованы в максимальной дискредитации нашего государства. Они хотят, чтобы лидеры западных государств, международные финансовые институты и инвесторы не желали сотрудничать с Украиной, поэтому не исключаю, что сознательно будут проталкивать идею акциза на "зеленую" энергетику и введение налогов на инвесторов, которые уже осуществили инвестиции в украинскую экономику", – подытожил Кушнирук.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

При обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.