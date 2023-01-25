НКРЭКУ занимается популизмом, штрафуя облэнерго за отключения света по команде 'Укрэнерго', – Баранюк

Операторы системы распределения выключают людям свет по распоряжению системного оператора "Укрэнерго", а наложенные на них штрафы основываются на непроверенной информации.

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Об этом заявил генеральный исполнительный директор ОО "Умные электросети Украины" Александр Баранюк.

"Я убежден, что действия регулятора в этом случае носят популистский характер, при всем уважении, это не идет регулятору и не имеет ничего общего с good government", – сказал он.

Баранюк подчеркнул, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) налагает на облэнерго штрафы за обязанности, которые они на себя не брали и которые выполняются в условиях войны. "Мы сейчас говорим о том, чтобы наказывать одну из компаний за то, что еще толком не проверено, и где существует достаточно высокая погрешность не по вине комиссии, не по вине компаний, не по вине государства, а по вине государства-соседа", – сказал Баранюк.

Он добавил, что сейчас украинцы считают энергетиков героями, которые, рискуя жизнью, возвращают людям свет. "Более того, облэнерго фактически лишены RAB-тарифа, они испытали недостаточное повышение заработных плат, работают в условиях, когда их персонал активно мобилизуют", – подчеркнул Баранюк.

Напомним, бывший министр энергетики Иван Плачков заявлял, что отключения света происходят по команде "Укрэнерго", и если диспетчеры операторов системы распределения не будут их соблюдать, то их будет ждать уголовное дело.

Также Государственная инспекция энергетического надзора Украины установила, что операторы систем распределения (облэнерго) прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым. Кроме того, госорган определил, что из-за российских атак в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях аварийные отключения происходят почти так же часто, как и в прифронтовых регионах.