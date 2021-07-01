НКРЭКУ создала условия для необоснованного обогащения трейдеров, – Буславец

Утвержденные НКРЭКУ правила работы рынка электрической энергии приводят к необоснованным убыткам государственных генерирующих компаний и обогащению трейдеров посредников.

Об этом заявила экс-руководительница Министерства энергетики Ольга Буславець на конференции Energy Talk Show Electricity, которую проводит Energy Club.

"Это явление (манипуляции с ценами – прим.) существенно влияет на рынок, поэтому наша генерация, к сожалению, (в первую очередь государственная) – она в убытках. Та, которая что-то реально производит – в убытках, а та которая перепродает (трейдеры) – они в прибылях, ведь так регулятор отрегулировал наш рынок ", - отметила Буславець.

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Недавнее решение НКРЭКУ о повышении предельной цены на рынке "на сутки вперед", внутресуточному и балансирующем рынках электроэнергии Буславець назвала нецелесообразным, ведь в летний период цены на электроэнергию не являются высокими.

"На данный момент, это решение не поможет ... У нас сегодня профицит электроэнергии. Зимой потребление больше и цена во всех развитых рынках больше, у нас она сдерживалась верхним прайс-кэпом. Летом электроэнергии больше и она дешевле ... то, что регулятор поднял прайс -кеп в условиях снижения цен – это просто решение ради решения, показали, что "мы что-то делаем", оно не целесообразно. Это решение нужно осенью или зимой ", - добавила экс-министр.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ прекратить схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардным убыткам "Энергоатома" и других государственных компаний.

НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвал НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ председатель комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию "Энергоатом" в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.