НКРЭКУ призвали не допустить остановку Калушской ТЭЦ

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса (ФРТЭК) призвала регулятор НКРЭКУ не допустить полной остановки Калушской ТЭЦ в преддверии отопительного сезона и исправить ситуацию с аномально низкими прайс-кепамы в регионе.

Об этом говорится в письме ассоциации к НКРЭКУ и Министерству энергетики.

"Из-за экономически необоснованных ценовых ограничений в Бурштынском энергоострове, ГП "Калушская ТЭЦ-НОВА", уже почти месяц работает в кризисном режиме критически малых запасов угля и уже несколько раз останавливалась из-за отсутствия топлива на станции. Для стабилизации ситуации единственно возможным шагом является приведение прайс-кепов на РДН на острове Бурштынской ТЭС до уровня прайс-кепов на РДН в ОЭС Украины", – говорится в письме ассоциации.

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По ее данным, при себестоимости производства электроэнергии 2,07 грн/кВт.ч государственная ТЭЦ вынуждена продавать ток не выше 1,5 грн/кВт.ч. Ценовые ограничения в ночные часы составляют 96 коп./кВт.ч, днем – 2,05 грн/кВт.ч.

Такая ситуация привела к многочисленным остановкам ТЭЦ, и невозможности начать отопительный сезон.

Напомним, по данным Министерства энергетики Калушская ТЭЦ по состоянию на конец сентября осталась без угля и из-за дефицита средств не имеет возможности его закупать. Проблемы с углем государственная ТЭЦ испытывает с конца августа.

Руководство Калушской ТЭЦ несколько раз просило правительство и НКРЭКУ повысить ценовые ограничения до уровня хотя бы минимальной себестоимости производства тока на ТЭЦ и ТЭЦ.