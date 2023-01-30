НКРЭКУ оштрафовала уже почти половину облэнерго страны за отключение света

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики (НКРЭКУ) оштрафовала еще 4 облэнерго за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии".

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Соответствующее решение принято на заседании комиссии 30 января.

Всего за последние две недели НКРЭКУ оштрафовала уже 9 облэнерго. Это почти половина всех облэнерго в стране.

30 января штраф наложен на Львовоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, ДТЭК Киевские региональные электросети и Полтаваоблэнерго.

Напомним, с октября 2022 г. Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. Повреждены или разрушены не менее 50% энергетических объектов. В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.

Решение НКРЭКУ по штрафу эксминистр энергетики Алексей Оржель назвал надуманными и политически мотивированными.