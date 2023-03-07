НКРЭКУ одобрила дискриминационное решение для зеленой энергетики, несмотря на призывы инвесторов, – Семенишин

НКРЭКУ приняла дискриминационное решение для зеленой энергетики по определению новых условий расчета небалансов между ГП "Гарантированный покупатель" и предприятиями зеленой энергетики, заявил Артем Семенишин, директор Ассоциации солнечной энергетики Украины.

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"АСЕУ и производители из ВИЭ предлагают не рассматривать указанный вопрос на сегодняшнем заседании и пока воздержаться от его обсуждения. Пока продолжаются консультации, которые уже начались между производителями ВИЭ и регулятором, НЭК, Гарпоком и другими сторонами по формуле расчета небалансов", - сказал Семенишин. .

Однако НКРЭКУ, несмотря на позицию инвесторов, решение приняло.

"Мы обсуждаем, достаточно долго идет процесс. К сожалению, общее мнение, которое мы просили сделать на рабочей группе при НЭК "Укрэнерго" наши лицензиаты не нашли, и на площадке регулятора во время обсуждения нормативного акта и для сокращения вопроса времени его принятия предлагаю согласиться с предложением", - сказал член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко и решение было одобрено.

По словам Семенишина, ранее ассоциации ВИЭ направляли комиссии письмо, где излагали консолидированную позицию по компромиссной формуле начисления платы за небалансы.

"В соответствии с предложением главы комиссии на прошлой неделе состоялась только первая встреча и на уровне юридических экспертов. Мы ожидаем следующей встречи, чтобы сформировать консолидированную общую позицию и выносить на утверждение именно тот формат, который будет отвечать интересам и производителей и регулятора", - подчеркнул Семенишин. .

Напомним, 8 сентября 2022 года Верховный суд Украины признал незаконной и отменил формулу НКРЭКУ об исчислении небалансов, которая возлагала ответственность на предприятия "зеленой" энергетики за то, что ГП "Гарантированный покупатель" неэффективно торгует электроэнергией.

По мнению Украинской ветроэнергетической ассоциации, НКРЭКУ должен обеспечить предприятиям зеленой энергетики оплату убытков, понесенных из-за установления противоправной формулы расчета небалансов, действовавшей почти 2 года.