НКРЭКУ не захотела бороться с манипуляциями трейдеров на рынке электроэнергии, – эксперт 'Центра Разумкова'

Тарифная комиссия НКРЭКУ несмотря на обращение Министерства энергетики отказалась прекращать массовые манипуляции на рынке электрической энергии, которые приводят к убыткам государственных энергокомпаний.

Об этом в среду, 16 июня, сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в Facebook.

"Вместо того, чтобы бороться с массовыми манипуляциями на рынке электроэнергии, которые обвалили цену на оптовом рынке и являются угрозой прохождению осенне-зимнего периода, НКРЭКУ пересматривает Методику предельных цен. Таким образом Регулятор отказывается отменять существующие искусственные ограничения на рынке и игнорирует призывы генерирующих компаний решить проблемы на рынке, оставляя их с ними один на один", – написал Омельченко.

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Решение НКРЭКУ отбросить предложения Минэнерго и участников рынка по ликвидации ценовых манипуляций и пересмотреть уровень прайс-кепов эксперт назвал нелогичным и таким, что не пойдет на пользу энергосистеме.

"Новая Методика установления предельных цен на рынке э/э – это путь в никуда. Украина требует полной отмены ценовых ограничений, а не их пересмотра. Сегодня именно из-за ручного регулирования цен и необоснованные оптовые цены на рынке генерирующие компании терпят убытки, а система надежного энергоснабжения государства разрушается", – подчеркнул эксперт.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ прекратить схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардным убыткам "Энергоатома" и других государственных компаний.

НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвал НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ председатель комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию "Энергоатом" в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.

16 июня НКРЭКУ снова отказалось выполнять рекомендации Минэнерго, которые были призваны остановить махинации трейдеров с перепродажей электроэнергии государственных компаний.