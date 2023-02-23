НКРЭКУ должно убрать дискриминационные правила относительно небалансов для отрасли ВИЭ – инвесторы
Ведущие ассоциации отрасли возобновляемой энергетики Украины призвали Нацкомиссию по вопросам энергетики и коммунальных услуг устранить дискриминационные нормы по расчету небалансов зеленых электростанций и предоставили свои рекомендации по улучшению правил.
Как говорится в совместном письме ассоциаций, ответственность производителей ВИЭ перед "Гарантированным покупателем" должна быть установлена только в пределах фактически понесенных расходов, связанных с урегулированием небалансов электрической энергии. То есть тех, которые Гарпок получил в результате отклонения фактических почасовых объемов отпуска электроэнергии от их почасовых графиков отпуска.
"Уложение дополнительной ответственности на производителей ВИЭ, в частности в виде возмещения доли расходов Гарантированного покупателя, связанных с результатами его торговой деятельности, недопустимо", - подчеркивают инвесторы.
Также подчеркивается, что подлежит отдельному согласованию вопроса о непосредственном перечне нормативно-правовых актов НКРЭКУ, требующих соответствующих изменений в связи с упорядочением условий возмещения доли стоимости урегулирования небаланса электроэнергии Гарпока.
По мнению экспертов и инвесторов, Украина с 2020 года теряет инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в зеленую энергетику, поскольку Минэнерго, Комитет по энергетике в Раде и НКРЭКУ доводят отрасль до состояния банкротства низким уровнем оплаты за электроэнергию.
Как сообщалось, госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году.