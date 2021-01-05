НКРЭКУ должна решать кризис в "зеленой" энергетике, а не усугублять его – EBA

Бизнес призывает НКРЭКУ решать кризис в "зеленой" энергетике, а не усугублять его. В частности, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, должна решать кризис в "зеленой" энергетике, а не усугублять его, что может произойти на заседании Комиссии 6 января.

Как говорится в заявлении Европейской бизнес-ассоциации (EBA), полгода назад вступил в силу закон Украины относительно совершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников, в основе которого положения Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики Украины.

Организация отмечает, что, несмотря на выполнение условий по снижению уровня "зеленых" тарифов всеми производителями электрической энергии из возобновляемых источников, большинство обязательств правительства остается невыполненным в части обеспечения полных текущих платежей гарантированным покупателем производителям возобновляемой энергии, а также обеспечения погашения долга гарантированного покупателя перед производителями возобновляемой энергии. В частности, по состоянию на 1 августа 2020 года накопленная сумма долга составляет 22,4 млрд грн (40% этой суммы нужно было погасить до конца 2020 года, остальные 60% – ежеквартально в течение 2021-го)".

"Неожиданной новостью стало то, что 31 декабря 2020 года НКРЭКУ попыталась утвердить постановления (связанные с кредитными договорами, заключенными между оператором системы передач и государственными банками) с оговоркой, что четко запрещает гарантированному покупателю использовать полученные средства для выплат производителям электрической энергии из возобновляемых источников", – отмечают в EBA.

Бизнес обращает внимание, если этот или похожий пункт (блокировка быстрого погашения 40% накопленного долга гарантированного покупателя перед производителями возобновляемых источников энергии) будет утвержден НКРЭКУ при следующих запланированных слушаниях 6 января 2021 года или на любую другую дату, это приведет к срыву достигнутых государством договоренностей власти и инвесторов ВИЭ в 2020 году.

"Более того, такое решение регулятора в сочетании с отсутствием действий правительства по имплементации вышеупомянутого Закона Украины № 810-IX будет явным знаком того, что Украина не желает выполнять свои обязательства перед инвесторами, будет неисправимые последствия для инвестиционного климата страны", – добавляют в EBA.

Также EBA призывает правительство выполнить обязательства, предусмотренные Меморандумом о взаимопонимании, и не допустить нарушения прав инвесторов в возобновляемую энергетику путем принятия НКРЕКП решений, которые противоречат достигнутым ранее договоренностям.

Напомним, что 23 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение и.о. министра энергетики Юрию Витренко в начале января 2021 представить план министерства по выходу "зеленой" энергетики из долгового кризиса.

Как сообщалось, в июне самые ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой Закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму накопленного долга (22400000000 грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства "зеленой" электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги может быть погашен путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании. Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22400000000 грн) не наблюдается. Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджете на 2021 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.