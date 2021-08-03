Никаких оснований для повышения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки нет – письмо ICC Ukraine к Зеленскому

Повышение тарифов на грузовые перевозки МПС, которое анонсировали в Министерстве инфраструктуры, неприемлемо. Поскольку сейчас этот вид перевозок является для УЗ рентабельным и не представлено ни одного экономического обоснования этого повышения и его влияния на экономику Украины.

Об этом говорится в открытом письме к президенту Владимиру Зеленскому от Украинского национального комитета международной торговой палаты.

Как сказано в письме, Министерство инфраструктуры не предоставило никакой оценки, как повышение тарифа повлияет на другие отрасли экономики Украины и дальнейшие бюджетные поступления. Между тем, согласно имеющимся анализам, принятие Приказа в текущей редакции будет иметь крайне негативное влияние на рынок железнодорожных перевозок и целые отрасли экономики Украины, а также приведет к снижению поступлений в госбюджет Украины.

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"Проект Приказа не может быть поддержан, поскольку рентабельность грузовых перевозок находится на достаточно высоком уровне и составляет более 25% в 2О16-2О2О годах. Это больше, чем в других странах, которые конкурируют с украинской продукцией на зарубежных рынках. К тому же, отсутствует экономическое обоснование для повышения тарифов по отдельным категориям – УЗ не предоставила объективных расчетов, которые отражали себестоимость перевозки отдельных грузов учитывая особенности их перевозки (маршрутные, групповые или повагонные отправления)", – отмечается в письме.

По убеждению ICC Ukraine, в первую очередь власть должна решить проблему убыточности пассажирских перевозок (за период 2015-2020 гг. убытки составили 64 млрд грн), разделить УЗ на функциональные подразделения, отменить налог на землю под железнодорожными путями, разобраться с непрофильными активами компании и оптимизировать расходы.

"Повышение тарифа нарушает требования Постановления Кабмина N1392 от 16.12.2009 и Приказа Мининфраструктyры N782, которым установлено: тарифы на железнодорожные грузовые перевозки подлежат пересмотру в случае наступления хотя бы одного из следующих условий: уровень доходов от обычной деятельности не обеспечивает возмещение текущих расходов, либо не хватает средств на осуществление капитальных инвестиций. Однако согласно официальной отчетности У3, грузовые перевозки являются прибыльными, поэтому потребности в повышении нет, – отмечают в ICC Ukraine.

Как известно, Мининфраструктуры хочет увеличить тариф на железнодорожные грузовые перевозки, достигнув в два этапа повышения в 30%. При этом металлурги заявили, что такое повышение категорически неприемлемо, ведь промышленность Украины до сих пор оправляется от последствий вспышки коронавируса в 2020 году. К тому же, цифры свидетельствуют, что рост тарифов сразу приводит к снижению объемов перевозок МПС, а следовательно, от этого решения не выиграет ни бизнес, ни УЗ.

В свою очередь представители ТЭК заявили, что повышение тарифов приведет к росту стоимости угля, а соответственно – к повышению стоимости коммунальных услуг, а также приведет к сокращениям персонала.