НБУ предрек новый виток роста цен на товары и услуги в Украине
Национальный банк Украины прогнозирует, что в первой половине 2021 года инфляция ускорится и выйдет за пределы целевого диапазона 5% ± 1 п.п.
НБУ будет использовать гибкость режима инфляционного таргетирования, допуская временное отклонение инфляции от цели для быстрого восстановления экономики после коронакризиса. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за январь.
Представители регулятора отметили, что под влиянием низких прошлогодних урожаев, подорожания энергоресурсов и дальнейшего роста потребительского спроса рост цен ускорится.
Темпы роста административно регулируемых цен также будут оставаться высокими вследствие повышения акцизов на табачные изделия и подорожания электроэнергии.
Дополнительным фактором будет повышение минимальной зарплаты (на 20% в январе и еще на 8,3% – в декабре). По итогам 2021 года инфляция составит 7%, а в 2022-2023 годах – закрепится на уровне 5%.
В то же время Национальный банк готов повышать учетную ставку для приведения инфляции к цели.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8 до 6% 12 июня 2020 года.
22 октября НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых.