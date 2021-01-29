НБУ предрек новый виток роста цен на товары и услуги в Украине

Национальный банк Украины прогнозирует, что в первой половине 2021 года инфляция ускорится и выйдет за пределы целевого диапазона 5% ± 1 п.п.

НБУ будет использовать гибкость режима инфляционного таргетирования, допуская временное отклонение инфляции от цели для быстрого восстановления экономики после коронакризиса. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за январь.

Представители регулятора отметили, что под влиянием низких прошлогодних урожаев, подорожания энергоресурсов и дальнейшего роста потребительского спроса рост цен ускорится.

Темпы роста административно регулируемых цен также будут оставаться высокими вследствие повышения акцизов на табачные изделия и подорожания электроэнергии.

Дополнительным фактором будет повышение минимальной зарплаты (на 20% в январе и еще на 8,3% – в декабре). По итогам 2021 года инфляция составит 7%, а в 2022-2023 годах – закрепится на уровне 5%.

В то же время Национальный банк готов повышать учетную ставку для приведения инфляции к цели.

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