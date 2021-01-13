Нацплан по сокращению выбросов невозможно выполнить из-за отсутствия механизма реализации, – разработчик

В Национальном плане по сокращению выбросов (НПСВ), который начал действовать с 2021 года, не предусмотрено финансовых механизмов его реализации, и поэтому его невозможно выполнить.

Об этом заявил профессор, доктор технических наук, заместитель директора по научной работе Института угольных энерготехнологий НАН Украины, а также соразработчик НПСВ Игорь Вольчин.

"Самое первое препятствие – совершенно нет механизма его реализации, прежде всего финансового механизма. Чтобы реализовать эти природоохранные мероприятия, нужны очень большие средства", – сказал Вольчин.

По его словам, генерирующие предприятия на сегодня не имеют источников финансирования для осуществления реконструкции оборудования или строительства новых газоочистных установок. Эксперт отметил, что эффективным механизмом для модернизации устаревших энергоблоков была инвестиционная составляющая в тарифе на электроэнергию, но она перестала действовать с середины 2019 года.

"У нас фактически было отремонтировано, начиная с 2008 года, модернизировано или реконструировано 22 энергоблока на тепловых электростанциях. За счет инвестнадбавок... После 30 июня 2019 года и "Энергорынок" исчез, и у нас стал новый рынок. Те все надбавки исчезли. И источников для проведения реконструкции оборудования и источников для того, чтобы построить новые газоочистные установки, у нас нет", – сказал Вольчин.

Он сообщил, что сейчас из-за спада экономики в стране государство выполняет требования Нацплана по выбросам, но без финансирования оно начнет его нарушать уже через несколько лет.

"Пока мы обязательств не нарушаем. Но если ничего не делать, то в 2024 году мы уже придем к невыполнению НПСВ", – добавил эксперт.

По его мнению, средства на экомодернизацию энергопредприятий могут появиться при условии увеличения тарифов на ток, и это решение должно быть принято на государственном уровне.

"Мы должны честно сказать населению. Примерно подсчитали, что надо на 5-7% поднять цену на электроэнергию. Этим путем шла Германия, сейчас по этому пути идет Польша. В них специальный налог на электроэнергию, все потребители – и частные, и юридические лица, и предприятия – внутри страны платят деньги дополнительные. Они небольшие, на уровне 5%. Из них 5% идет на финансирование новых мощностей Польши, в том числе и сооружение газоочистных установок", – рассказал Вольчин.

Как сообщалось, по мнению президента Украинского национального комитета CIGRE Александра Светелика, Украине грозит потеря энергетической безопасности через принудительный вывод в длительные ремонты энергоблоков теплоэлектростанций, если не сдвинуть сроки реализации НПСВ, внедрение которого ожидается с 2021 года.

Эксперт по вопросам энергетики Сергей Чех считает, что Украина должна актуализировать Национальный план по сокращению выбросов, поскольку не выполнение его требований может привести к потере эффективных блоков ТЭС и ТЭЦ из-за отсутствия финансирования на экологические ремонты.

Отметим, что Национальный план сокращения выбросов утвержден 2017 года, он, в частности, определяет намерения Украины как члена Энергетического сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.

После принятия НПСВ почти ничего не было сделано, чтобы он заработал с 2021 года.

Прописав требования, которые должны выполняться учреждениями, законодательством не было предусмотрено источников финансирования их модернизации, что поставило на паузу воплощение плана. Объем необходимых средств оценивается в 4,13 млрд евро.

Эксперты отмечают, что принудительная остановка блоков ТЭС для выполнения требований не актуального НПСВ создаст дефицит генерирующих мощностей в Украине, который придется покрывать путем импорта электроэнергии из России и Беларуси.