Государство на самом высоком уровне признало безальтернативность формулы "Роттердам+". Сегодня каждая тонна угля, которая поступает в Украину из США, Колумбии, Австралии и Польши оплачена по той же формуле "Роттердам+", которую псевдо антикоррупционеры пытались дискредитировать все последние годы.

Все лодки с углем, о которых неоднократно говорил президент Владимир Зеленский, приобретены для прохождения зимы по цене "Роттердам+". Это объективная реальность. Без применения этой формулы прохождение отопительного сезона было бы невозможно. Это признают все, в том числе бывшие ярые противники формулы.

Реальные рыночные контракты как компании ДТЭК, так и государственного "Центрэнерго" сформированы на основании актуальных на момент заключения договора котировках индекса API-2 с добавлением стоимости транспортировки. Того самого "плюса", вокруг которого годами спекулировало НАБУ.

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Заключение реальных контрактов на поставку угля в Украину по формуле "Роттердам+" является неопровержимым доказательством правильности используемой ранее НКРЭКУ методики определения прогнозной цены угля.

Учитывая, что внутренние цены на уголь в Украине аналогично подтянулись до этих же значений, правомерность и правильность использования формулы "Роттердам+" в период до либерализации рынка электроэнергии является очевидной.

Удивительно, что НАБУ и ЦПК все еще пытаются в судебном порядке оспорить правильность фундаментальных рыночных законов, прикрываясь популярными политическими лозунгами.

Называть стоимость логистики в формуле ущербом – безграмотно

Во всех контрактах на импорт угля прописаны расходы на его доставку. Так работает вся мировая экономика. Нельзя купить товар где-то, не оплатив его доставку.

Однако, различные активисты и детективы НАБУ продолжают повторять мантру, что стоимость доставки в формуле была "незаконной".

Рассчитанные детективами НАБУ "убытки от формул", являются просто арифметическим упражнением и не имеет ни правового, ни экономического подтверждения.

"Расчет убытков" на 20-40 млрд грн широко освещенный в прессе оказался арифметическим упражнением на вычитание. Специалист - детектив НАБУ по запросу детективов НАБУ произвел расчет между утвержденной НКРЭ методикой и методикой предложенной собственно детективами НАБУ, которая предлагала исключить из формулы стоимость логистики перевозки угля.

В то же время, в экспертизах, где по заказу обвинения подсчитывалась сумма убытков при условии исключения из формулы цены угля затрат на его транспортировки, ни один эксперт не рискнул назвать рассчитанную сумму собственно убытками и не подтвердил корректность удаления "плюса" - стоимости логистики.

И судьи ВАКС, и прокуроры САП обратили внимание на этот факт и неоднократно указали, что арифметический расчет затрат на транспортировку угля, который не импортировался в Украину, не считается автоматически убытками.

Согласно логике расчета убытков НАБУ, человек, покупая ежедневно хлеб в магазине несет убытки, так как рыночная цена на хлеб могла бы быть ниже на величину его перевозки от хлебозавода до магазина, ведь хлеб можно покупать собственно и там, где его производят.

Такой подход, не имеет ничего общего со здравым смыслом, т. к. справедливая цена устанавливается рынком, а не НАБУ.

Справедливость и экономическая обоснованность формулы "Роттердам+" подтверждена исследованиями международных авторитетных организаций IHS CERA (ведущий в мире консультант по рынкам топлива), EURACOAL (Европейская ассоциация каменного и бурого угля), крупнейшими мировыми аудиторскими компаниями. Однозначные выводы про обоснованность применения формулы в Украине сформулировали 4 украинских государственных научно-исследовательских института судебной экспертизы и частные судебные эксперты.