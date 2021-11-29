Нардепы призвали 'Гарпок' недопустить дискриминацию 'зеленых' компаний

И.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадим Улида должен не допустить дискриминации компаний, производящих электрическую энергию из возобновляемых источников по выплате задолженности и регулярных платежей по "зеленому" тарифу, поскольку в противном случае он будет нести за это уголовную ответственность.

Об этом говорится в заявлениях и межфракционного депутатского объединения "Чистая энергия – здоровая окружающая среда".

"Сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда происходит дискриминация определенных компаний и им заблокированы выплаты по долгам и "зеленому" тарифу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такие действия являются нарушением лицензионных условий деятельности ГП "Гарантированный покупатель" в части запрета перекрестного субсидирования – перенаправление предназначенных для определенных субъектов средств на нужды других.

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"Такие действия не только предусматривают уголовную ответственность, но могут стать угрозой для будущих траншей МВФ. Также эта ситуация может негативно повлиять на сертификацию "Укрэнерго" для целей ENTSO-E", — подчеркивается в сообщении.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИДЕ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.