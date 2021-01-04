Нардепам за декабрь выплатили 7 млн гривен компенсации за жилье: кто получил больше всех

Борис Бондарь Личные финансы 21:22, 4.01.2021 Обновлено: 22:19, 4.01.2021

В декабре 2020 года депутатам Верховной Рады выплатили более 7 млн гривен компенсации за жилье.

Соответствующую информацию выложили на Портале открытых данных ВР. Денежную помощь получили 160 нардепов.

Средствами в размере 7 004 679 грн нардепам компенсировали затраты на аренду жилья или найм гостиничного номера в Киеве.

Наибольшие суммы получили:

  • 178 000 грн – член депутатской группы "Довира" Александр Сухов;

  • 150 150 грн – внефракционный нардеп Муса Магомедов;

  • 118 950 грн – член депутатской фракции "Слуга народа" Максим Заремский;

  • 118 500 грн – член депутатской фракции "Слуга народа" Сергей Кузьминых;

  • 99 450 грн – член депутатской фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук.

Список нардепов, получивших компенсацию
Портал открытых данных ВР
Деньги получили 160 нардепов
Портал открытых данных ВР
Сумма компенсации составила 7 004 679 гривен
Портал открытых данных ВР
Больше всех получил Александр Сухов
Портал открытых данных ВР

Как сообщал OBOZREVATEL, Рада вместе с проектом бюджета-2021 приняла 292 голосами и свою смету на следующий год. Общие расходы увеличат на полмиллиарда, зарплаты вырастут в связи с перерасчетом прожиточного минимума, а на аренду квартир каждый иногородний сможет получить по 237 тыс. грн.

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