Накормим планету: почему стоит инвестировать в аграрный сектор Украины

Открытие рынка земли может стать толчком для развития агропромышленной сферы в Украине и увеличит интерес инвесторов к украинскому агросектору. Мы в Evris Invest верим в перспективность аграрного сектора и стабильно инвестируем в сельскохозяйственную отрасль с 2017 года.

Аграрная сфера в Украине традиционно является одним из самых привлекательных направлений для инвестиций. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, на конец 2020 года доля агросектора в общей структуре украинского экспорта достигла 45%. А объем инвестиций в украинском сельском хозяйстве за последние 7 лет вырос на 81%. Это означает, что аграрная сфера меньше, чем другие, подвергается воздействию негативных политических и экономических факторов.

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Кроме того, это стабильная отрасль, ведь спрос на продукцию существует весь год, а популярность натуральных фермерских продуктов постоянно растет. Не стоит забывать, что население планеты постоянно увеличивается, и всем им нужно питаться.

Аграрный бизнес привлекает инвесторов и отсутствием жестких барьеров для входа с точки зрения первоначальных инвестиций: можно начинать с небольших инвестиций – до $100 000, например, в ягодные культуры, не требующие крупных вложений. Но если позволяют ресурсы – в частности, наличие земельного банка и отсутствие существенных ограничений по сумме инвестиций, то целесообразно вкладываться в выращивание зерновых. Для этого нужно нарастить земельный банк, приобрести недвижимость, сельскохозяйственную технику, посевной материал и тому подобное. По нашему опыту мы видим, что если грамотно подойти к делу, привлечь опытных агрономов, поработать с качественной плодородной землей, окупаемость инвестиций возможна через 3-4 года, по крайней мере при отсутствии форс-мажорных условий.

Выгодно вкладываться и в птицеводство. По данным World's Top Exporters, Украина занимает 10 место в мире по экспорту курицы. Мировой спрос на мясо птицы постоянно растет более быстрыми темпами, чем предложение, поэтому птицеводство становится отраслью, которая быстро развивается.

Также среди направлений для инвестирования мы рассматриваем предприятия по производству пищевых продуктов, переработки и экспорта лекарственных трав для фармацевтической, косметической и других отраслей. Считаем эти отрасли очень перспективными, потенциал которых будет оценен в ближайшие годы.

Оптимизма относительно успешности инвестиций в аграрной сфере добавляет и тот факт, что Украину рассматривают как мирового гаранта продовольственной безопасности. И не без оснований: наше государство занимает четвертое место среди крупнейших поставщиков аграрной продукции в европейских государствах – мы закрываем 1,5% экспорта сельскохозяйственной продукции в страны ЕС. Так, за первые четыре месяца 2021 наблюдается рост экспорта с/х продукции на 7,3% – до показателя в 1024 миллионов евро (+69 млн. евро).

Украинская аграрная отрасль оживает, в этом году мы имеем рекордный урожай зерновых. 20 августа фактически завершился сбор ранних зерновых, в результате которого были собраны рекордные более 32 млн тонн пшеницы. Аналитики ожидают рекордов урожая и во время сбора поздних зерновых культур – например, кукурузы.

Оживление аграрного рынка ожидается и в связи с открытием рынка земли, которое произошло 1 июля 2021 года для физических лиц – резидентов Украины. В правительстве полны оптимизма, ожидая после внедрения земельного рынка $10 млрд инвестиций. Не менее оптимистичны и оценки Всемирного банка, по которым снятие моратория на продажу земли приведет к увеличению ВВП Украины почти на 2%.

Прошло чуть больше месяца после открытия рынка земли, и мы уже видим результаты. На конец июля 2021 года заключено 3277 сделок в пределах рынка земли – суммарно почти 6000 га. По данным специалистов из Минэкономики, средняя стоимость гектара достигнет $1500, а после 2024 года, когда "черное золото" смогут покупать не только физические лица – до $2200.

В министерстве аграрной политики и продовольствия считают, что капитализация земли будет расти на 7-10% в год. Ведь землю можно использовать в качестве залога, капитала, инструмента привлечения инвестиций. Малые и средние фермеры смогут использовать свои земельные активы в качестве залога для кредитования и развития своего бизнеса – то, чего раньше они были лишены.

Таким образом, мы понимаем, что отечественный аграрный сектор процветает. Отмена моратория на продажу земли и позиции Украины на мировых рынках открывают новые возможности и широкий инвестиционный потенциал. Поэтому Evris Invest продолжает финансировать проекты в аграрном секторе с высоким потенциалом роста и развития и рассматривает эту сферу как одну из основных сфер инвестиций.