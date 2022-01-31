Нагнетание паники ведет к нокдауну в экономике, — Гольдарб

О высокой цене для экономики Украины из-за сегодняшнего нагнетания паники в связи с возможным военным вторжением рассказал глава "Союза Левых Сил" ("За новый социализм") Максим Гольдарб.

По его словам, это уже стоило стране многомиллиардных потерь для экономики и девальвации гривны. В дальнейшем, согласно прогнозам СЛС (ЗНС), это может существенно отразиться на благосостоянии каждого украинца.

"Результат нынешнего нагнетания паники таков. Во-первых, 12,5 млрд инвесторы уже вывели из территории Украины только за последнее время. Во-вторых, гривна стремительно обесценивается – на ее удержание уже потрачено $ 1,5 млрд золотовалютного резерва. В-третьих, вслед за обесцениванием гривны начали расти цены, но не зарплаты. В-четвертых, отечественные и международные аналитические структуры уже заявили об ухудшении прогноза экономического развития Украины по всем показателям", – указал Максим Гольдарб.

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Он подчеркнул, что это – только часть цены торговли суверенитетом и той истерии, что искусственно нагнетают наши "стратегические партнеры".

"Это для экономики – нокдаун, – почти нокаут. Необходимо немедленно прекратить панику. Это разрушает страну. Более того, это – прекрасная почва для организации провокаций теми, кто заинтересован в войне здесь, на нашей земле", – резюмировал Гольдарб.