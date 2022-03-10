Нафтогаз и ДТЭК просят Европу заморозить контакты с нефтегазовыми компаниями РФ

Украинские энергетические компании Нафтогаз и ДТЭК призывают мировые энергетические ассоциации остановить членство российских компаний в их организациях и прекратить любое сотрудничество из-за агрессивной войны России против Украины.

Об этом говорится в совместном письме руководителей компаний ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и главы Представительства Украины при ЕС Всеволода Ченцова в мировые энергетические ассоциации.

"Пожалуйста, немедленно приостановите членство российских компаний в ваших организациях, если вы этого еще не сделали. Высказывайте свое осуждение публично и открыто. Призываем вам не допустить участия представителей российских государственных нефтегазовых компаний в своих встречах и рабочих группах", – говорится в нем. .

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Украинский бизнес поблагодарил европейское сообщество за отказ от российских углеводородов и остановку инвестиций в нефтегазовую сферу страны-агрессора.

Напомним, ранее ДТЭК призвал европейских и мировых энерготрейдеров объявить бойкот российской нефти и газа, чтобы заставить Россию остановить войну против Украины.