НАБУ установило трейдеров электроэнергией, связанных с подчиненными председателя НКРЭКУ, – Наливайченко

Еще один трейдер-посредник на рынке электрической энергии ООО "Укренергоаексопрт", по которому НАБУ проводит расследование из-за схемы "торговли воздухом", напрямую связан с подчиненными председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

Об этом сообщил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко со ссылкой на выводы Временной следственной комиссии.

"Сегодня ВСК получила данные, очередной трейдер – ООО "Укрэнергоэкспорт", - по которому НАБУ проводит расследование по факту кражи 1,9 млрд грн в "Укрзалізниці" и схем торговли "воздухом", - связан с непосредственными подчиненными председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка ", - сообщил экс-глава СБУ.

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Он отметил, что согласно официальной декларации начальника отдела экспертизы проектов нормативно-правовых актов НКРЭКУ Татьяны Чуб 2020 года, ее муж получал заработную плату в ООО "Укрэнергоэкспорт".

В 2020 году "Укрэнергоэкспорт" заработал на перепродаже тока государственных компаний 295 млн грн, не выработавши при этом ни 1 кВт.ч электрической энергии.

"Сразу 4 человека связывают непосредственно голову НКРЭКУ Валерия Тарасюка с трейдером, который по данным НАБУ участвовал в махинациях и воровстве средств "Укрзалізниці" и "Энергоатома", - подчеркнул Наливайченко.

Ранее Наливайченко со ссылкой на данные ВСК и расследования НАБУ сообщил о непосредственной связи трейдера ООО "Енерджикс" за ближайшим окружением Валерия Тарасюка. В частности трейдер связан с мужем заместителя начальника одного из департаментов НКРЭКУ.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ прекратить схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардным убыткам "Энергоатома" и других государственных компаний.

НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвал НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ председатель комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию "Энергоатом" в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.

16 июня НКРЭКУ снова отказалось выполнять рекомендации Минэнерго, которые были призваны остановить махинации трейдеров с перепродажей электроэнергии государственных компаний.