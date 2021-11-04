Катастрофа близко. Приведу только факты и цифры. Из них все ясно. Когда во власти неспособны ни к чему, кроме самопиара и самовосхваления, наступает беда. Она выглядит так:

Сегодня на складах ТЭС и ТЭЦ было 530,7 тыс. тонн угля. Это на 227,6 тыс. тонн меньше технически необходимого минимума (!) и на 2 млн тонн ниже плановых запасов, утвержденных Минэнерго.

Перевожу с языка документов: уголь заканчивается. Последствия таковы:

на 15 ТЭС эксплуатируется только 37 из 88 энергоблоков. То есть 51 (!!!) энергоблок не работает. Почему?

Далее текст на языке оригинала.

• 20 - аварійна заявка - неможливість роботи по причині відсутності палива або майже чверть (!) всіх теплових енергоблоків;

Видео дня

• 5 - аварійний ремонт;

• 5 - поточний ремонт;

• 1 - оперативний ремонт;

• 2 - середній ремонт;

• 4 - капітальний ремонт;

• 13 - консервація;

• 1 - резерв.

Надія, як завжди, на атомну енергетику? А ось щодо роботи АЕС: на 4 станціях експлуатуються 11 з 15 енергоблоків. Решта на ремонті. І саме їх не вистачає. Причому, ремонт триває кілька місяців і ніхто не хотів подумати заздалегідь, що будуть очевидні енергетичні проблеми з настанням холодів. Всі можливі гроші цього року йшли на піар проект з дорогами, а НАЕК Енергоатом при цьому перетворився з прибуткового енергетичного гіганта у глибоко збиткового, як до 2014. А наш ворог РФ, яка бачить слабкість і неспроможність влади, включила режим енергетичної війни, щоб добити Україну (яка ж несподівана поведінка, правда, РНБО?)

Що з цим всім робити? Перед наступними виборами щоразу нагадувати тим, хто спокушається на облесливих клоунів, як усе буде потім. А нинішню ситуацію врятувати буде складно. Краще підготуватись до важкої зими.