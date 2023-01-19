На компенсацию за уничтоженное жилье украинцы смогут купить готовую квартиру или отремонтировать свой дом: что известно

Украинцы, чье жилье было повреждено в результате российской агрессии, смогут использовать компенсацию от государства как на покупку нового готового жилья, так и на строительство нового частного дома на своей территории. Но вариант с финансированием строительства нового жилья будет действовать только в случае частных домов.

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Об этом говорится в законопроекте № 7198, который Верховная Рада будет голосовать во втором чтении. Владелец уничтоженного жилья сможет получить на выбор либо сертификат для покупки или инвестиции в строительство квартиры в доме, либо средства на счет, которые можно использовать на восстановительные работы и приобретение стройматериалов на восстановление своего жилья.

"Возможность выбора для людей предусмотрели потому, что как правило, у них остается участок и логично было бы восстановить дом на нем. Впрочем, есть города/села, где есть большие разрушения инфраструктуры, поэтому для кого-то лучше будет получить сертификат и приобрести жилье в другом месте. Если денег в сертификате будет недостаточно для приобретения в городе, где человек захочет купить жилье, он сможет доплатить, чтобы получить желаемое", – написала в своем Telegram нардепка и глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Украинцы смогут самостоятельно выбрать географическую локацию для использования полученного от государства сертификата. Ключевой показатель – сумма средств, которая будет сопоставимой со стоимостью уничтоженного имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, не все украинцы смогут претендовать на компенсацию за разрушенное войной жилье. По соответствующему законопроекту, который готовится ко второму чтению, ряд категорий граждан будет лишен этой возможности на законодательном уровне.

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