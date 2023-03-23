Кремль уже придумал, как "глубинный народ" компенсирует эти убытки.

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Кремль постепенно приучает соотечественников, что им следует платить за свои имперские убеждения, как и за право проживать в "великом государстве", и, конечно, за скрепы. Очередной чек рашисты получат за энергетическую независимость ЕС от "Газпрома".

Далее текст на языке оригинала.

– Московія прагне зобов'язати бізнес купувати фіксований об'єм газу і платити за нього навіть у випадку, якщо цим газом підприємці не скористались (принцип "бери або плати").

– Ціни по країні будуть підвищені до рівня ринкових, при чому – навіть для всього "скрєпного" електорату.

– Росіяни мають платити за газ учетверо більше, щоб компенсувати шалені втрати, порахували експерти. Російське видання вважає, що кожному росіянину доведеться додатково заплатити $300 на рік. На родину з чотирьох осіб це вже $1200.

Лише за офіційними даними, мордор втратить через енергетичний бан ЄС $40 млрд, і пекінські домовленості навіть близько не компенсовують цих сум. От, наприклад, умови 30-річного газового контракту між Москвою та Пекіном засекречено, але цю інформацію можна пробити за даними китайської митниці. Виходить, що комуністи купують блакитне паливо у 3-5 разів дешевше, ніж ЄС.

– КНР платить русні газ близько $195 за тис. куб. Правда, подекуди вартість доходить до $290 (в разі ринкових коливань).

– У довгострокових контрактах з країнами ЄС ціна була на рівні $1000, а спотова вартість (купити зараз) сягала взагалі $3000.

Росія програла газову війну Європі. Тепер за це платитимуть всі "великороси". І це тільки початок. Чекаємо наступних поразок кремля і наступних чеків своїм патріотам: назвемо це роялті суворого режиму.

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