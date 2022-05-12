Мошенники оставляют украинцев без денег: достаточно всего одного клика

В Украине мошенники массово рассылают сообщения с вредоносными ссылками. Чтобы лишиться средств на своей карте, иногда достаточно всего лишь перейти по линку и выполнить инструкцию преступников.

Об этом говорится в сообщении Financial Literacy Ukraine. Как работает: мошенники рассылают сообщения украинцам с информацией о том, что они якобы получили крупные денежный перевод. Чтобы снять деньги, предлагают перейти по ссылке в сообщении. Однако, на самом деле, открыв линк, украинцы попадают на фишинговый сайт. Вводят там свои персональные данные и фактически "дарят" мошенникам доступ к своей карте.

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"Всегда проверяйте правильность названия сайтов, на которые переходите и вводите свои персональные данные. Адресы настоящего и мошеннического сайта могут быть похожи за исключением одного или нескольких символов", – говорится в сообщении.

Иногда мошенники заявляют, что они представляют правительство, свои сайты маскируют под "Дію", заявляют о том, что они являются "официальными представителями", предлагают установить специальный бот на телефон. Однако на самом деле каждый раз преступники преследуют одну цель: получить доступ к банковскому счету своей жертвы.

Стоит отметить, что банк не вернет деньги тому клиенту, который по своей неосторожности стал жертвой мошенников. Кроме того, если злоумышленники находятся, например, в России, то привлечь их к ответственности будет крайне сложно.

Как ранее писал OBOZREVATEL, клиентка ПриватБанка лишилась всех средств со своих карт: мошенники украли личные деньги, а также сняли деньги с кредитки. Теперь же банк начисляет проценты на кредитные средства, которые сняли со счета.