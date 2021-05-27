Монопольные игры: зачем порт 'Южный' ударил по 'Укрзалізниці?

Скандал вокруг монопольного сговора двух портов – МТП "Южного" и "ТИС" против отечественных ГОКов и "Укрзалізниці, из-за чего в Украине сейчас практически остановлена перевалка руды на экспорт, обрастает дополнительными деталями. Крайне неприятными для и.о. директора порта Сергей Ковшара. Пахнет коррупцией, личным интересом и не только.

Суть вопроса

Вчера появилась информация, что государственный порт "Южный" в Одессе и расположенный на его территории частный порт "ТИС" сообща выдвинули ультиматум поставщикам железной руды, которая занимает 10% от всего украинского экспорта, а заодно и перевозчикам — т.е. железной дороге, подписаться на заведомо невыгодные условия. По нашим данным, речь идет о повышении ставки на перевалку более, чем на треть.

Это угрожает остановкой ГОКам, а государственная "Укрзалізниця", которая и так находится в плачевном состоянии (убыток за 2020 год – 12 млрд грн и многие десятки миллиардов дорогих кредитов) по словам генерального директора Федерации работодателей транспорта Владимира Гусака, потеряет до 3 млн тонн грузов (10% грузового оборота), а в деньгах будет терять по полмиллиарда гривен в месяц.

Фактически получается, что одно государственное предприятие – Морской торговый порт (МТП) "Южный" сознательно наносит ущерб другому госпредприятию "Укрзалізниці", да еще и стратегически важному, и делает это во время смены руководства в Министерстве инфраструктуры, которому оба они подчинены. Удобный момент для нанесения удара.

Пикантность ситуации придает тот факт, что желание резко повысить стоимость перевалки железорудного сырья синхронно возникло у "ТИС" и "Южного" сразу после того, как фирма M.V. Cargo, которая управляет терминалом Neptune и входит в структуру бизнеса "ТИС" через АМКУ выбила себе в порту "Южный" существенную скидку на портовый сбор.

Хорошо информированные эксперты утверждают, что на самом деле имел место "договорняк", который прикрыли рекомендацией АМКУ "устранить дискриминацию при начислении портовых сборов операторам". Иначе, как объяснить, что порт "Южный", у которого с начала года большие убытки, начал щедро раздавать "дисконты" своим партнерам.

Кстати, убытки порта и повышение ставки на перевалку руды тоже взаимосвязаны — это часть "стратегии" исполняющего обязанности директора МТП "Южный" Сергея Ковшара, который лихорадочно ищет пути сохранения в должности (желательно, без приставки и.о.) в крайне неблагоприятных для себя обстоятельствах.

Специалист широкого профиля

Сергей Ковшар был назначен на должность исполняющего обязанности директора порта "Южный" приказом Министерства инфраструктуры Украины от 21.08.2020 №66-Ос. На момент его назначения, на счетах порта находились более 1,2 млрд. грн. Прямо скажем, неплохой стартовый капитал.

Сам Ковшар большого опыта в портовой отрасли не имел. Уроженец Черниговской области, выпускник Сосницкого сельскохозяйственного техникума и Харьковского сельскохозяйственного института, он успел поработать бухгалтером на сахарном заводе в Харькове, замдиректора по экономике и финансам на госпредприятиях системы "Укрмедпром". Был и.о. директора КП "Теплоснабжение Одессы" и КП "Одесские инженерные сети".

Говорят, что на этих должностях он попал в поле зрения совладельцев порта "ТИС" и те, используя свои связи в столице, пролоббировали его назначение вместо Александра Олейника, уволенного бывшим Министром инфраструктуры Владиславом Криклием, несмотря на положительные финансовые результаты (обоснованные претензии к Олейнику были по другим вопросам, но не это тема данной статьи).

Действительно, 2019 год стал для "Южного" рекордным по объему грузоперевалки: всего через порт прошли 15,1 млн тонн различных грузов, что на 23 % больше прошлогоднего показателя. В 2020 году порт так же получил 589 млн грн прибыли и перевалил 18,8 млн тонн грузов. Это на 24% больше, чем в 2019 году. А вот первый квартал 2021 года порт "Южный" закончил с убытком в 54 млн грн. В чем секрет такой динамики – взлет и падение показателей? В руде! Но ключевые вопросы – в чьей руде и кто имел от этого выгоду?

"Курский транзит"

По данным GMK Center, экспортная перевалка железорудного сырья через морские порты Украины в 2020 году выросла на 35,1% по сравнению с 2019 годом – до 34,2 млн тонн. А "Южный" в 2020 году нарастил экспортную перевалку железной руды на 53% по сравнению с 2019 годом – до 13,7 млн тонн.

Ковшар раздавал оптимистические комментарии, в которых заявлял, что "после максимально высоких показателей в прошлом году наши планы на 2021 год еще более масштабные. Мы готовы к успешному выполнению договорных обязательств, увеличивая скорость и улучшая качество грузовых работ. Планируется начать реализацию важных проектов по модернизации предприятия. В 2021 году особое внимание будем уделять проведению текущего ремонта для обеспечения бесперебойной работы перегрузочной техники".

Но при этом он скромно умалчивал, что упомянутые высокие показатели были достигнуты за счет транзитных поставок российской руды с Михаловского горно-обогатительного комбината (Железногорск, Курская область) через порт "Южный".

Пока шел "курский транзит" руководитель порта Ковшар, а так же его партнеры из "ТИС", где основным владельцем (по случайному совпадению) является российский сырьевой трейдер Алексей Федорычев, могли не беспокоиться о своих личных доходах.

Но в последнее время Михайловский ГОК и его трейдер "Металлоинвест" перестали переваливать свою руду через мощности "Южного": грузы ушли на открытый в октябре 2020 года терминал "Ультрамар" в порт "Усть-Луг". И транзит руды в январе 2021 года обвалился почти в 16 раз, по сравнению с январем 2020 года.

Тяжелые времена

Ковшар забеспокоился. Пребывая, как сейчас модно говорить, в теплой ванне, он наобещал руководству Мининфраструктуры рост чистой прибыли и соответственно поступлений в бюджет от госпредприятия.

Согласно финансовому плану государственного стивидора МТП "Южный" на 2021 год, чистая прибыль должна составить 170 млн грн.; 110 млн грн – дивиденды в госбюджет и 60 млн грн – на развитие.

Еще недавно Ковшар замахивался на модернизацию экспортного перегрузочного комплекса, строительство перегрузочного комплекса и новой электроподстанции, улучшение состояния на припортовой станции "Береговая", где постоянно возникают заторы вагонов с невыгруженной рудой.

Но на фоне падения фактических объемов перевалки на 19% (4,4 млн тн/3,5 млн тн) и невыполнения доходной части финансового плана порта на 20,5% (559,9 млн грн/445,1млн грн) все эти планы теряют актуальность. Если коротко – у порта сейчас все плохо.

Бей своих...

Крупные финансовые неприятности не помешали Сергею Ковшару выписать себе с начала 2021 года премий на 1,5 млн грн. И в этом кроется разгадка, почему он создал проблемы всему государству.

Ситуация выглядит так. Г-ну Ковшару очень нравится прибыльная должность директора морпорта "Южный". Он всеми силами хочет ее сохранить и потому старается быть удобным для партнеров из "ТИС", у которых связи и влияние в Киеве. К тому же, партнеры из "ТИС" могут откатить комиссионные за клиентов, которые усилиями Ковшара ушли из "Южного" в "ТИС".

Ему нужно "вырулить" из негативных финансовых результатов работы порта с начала года и хотя бы приблизительно изобразить выполнение плана модернизации. Причем, все это нужно осуществить в условиях утраты доходов от транзита российского сырья. Задача непростая, поэтому Ковшар готов идти на крайние меры — шантажировать "Укрзалізницю", рисковать работой украинских ГОКов, экспортными контрактами и т.д.

Трудно сказать однозначно это "ничего личного, только бизнес" или что-то еще? Особенно, учитывая слухи, что при Ковшаре фирма Wexler Group, которую СМИ связывают с Виктором Медведчуком, приобрела второй крупнейший в стране нефтеперевалочный комплекс в порту "Южный", способный принимать до 1 млн тонн нефтепродуктов. Правда, официальный владелец Wexler Group уверяет, что перевалку они не купили, а только арендуют, но вопрос все равно актуален. Заодно, хотелось бы знать, что думают о происходящем АМКУ и Минифраструктуры. Хватит им отмалчиваться...