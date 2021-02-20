Молчанова с Туменасом готовят новый рейдерский захват 'Столичного': дирекция рынка разоблачила фейки СМИ

С редакцией OBOZREVATEL связался заместитель директора ООО "РСХП Столичный" Дмитрий Долгушевский, который разоблачил фейки СМИ о предприятии. По его словам, владельцы сети NOVUS Влада Молчанова и Раймондас Туменас готовят новый рейдерские атаки на рынок, в связи с чем и появилась неправдивая информация о банкротстве.

О чем рассказала дирекция "Столичного"

⁃ Здравствуйте, Дмитрий. Что побудило вас связаться с нашей редакцией?

⁃ Здравствуйте. После публикации откровенно лживого материала журналистов "24 канала" появилось желание дать комментарий по этому поводу, если вам это интересно.

⁃ Конечно интересно, история с вашим предприятием сейчас на первых строках новостей. Что именно, по вашему мнению, в сюжете было лживого?

⁃ Да всё! Ради справедливости, хочу отметить, что один факт был правдивый. Наш рынок действительно самый крупный сельскохозяйственный рынок Украины. Но всё остальное полный бред.

⁃ Дмитрий, можете конкретизировать?

⁃ Пожалуйста! Касаемо незаконного назначения новой администрации рынка. "Успешный менеджер" Алексей Чумак сам подал заявление об увольнении. Неожиданностью это назвать сложно, т.к. аудиторская проверка проводилась с середины 2019 года по февраль 2020. И его увольнение было закономерностью. Так же правомерность назначения новой администрации подтверждено решениями судов. Дальше. Касаемо договоров заключённых новой администрацией также есть решения судов, подтверждающие законность их заключения. И юристы Влады Молчановой знают об этом, как никто другой. Но об этом им не выгодно говорить. Хотя в Украине закреплено верховенство закона, а не мнений "профессиональных" юристов.

⁃ Подождите, Дмитрий. А есть подтверждение вашим словам?

⁃ Ну конечно! Мы готовы предоставить все материалы, решения всех судов. Так же мы готовы предоставить исковые заявления миноритарных акционеров, где именно они ДВАЖДЫ просили признать наше предприятие банкротом и оставить тысячи людей без места работы. Но и тут закон на нашей стороне. Мы отсудились до Верховного суда Украины и победили в КАЖДОЙ из трёх инстанций!!!

⁃ Ну хорошо. А финансовые показатели предприятия?

⁃ Операционная прибыль предприятия при новой администрации выросла в 6,5 раз. Вы только вдумайтесь в эти показатели! Налогов уплачено 41 600 000 гривен. Мы готовы всем заинтересованным СМИ предоставить официальную информацию, а не просто мнение "экспертов, юристов".

⁃ А обращались ли к вам эти средства массовой информации за комментариями?

⁃ Вся фейковая информация распространяется сайтом Апостроф, по данным некоторых СМИ, этот сайт принадлежит Владе Молчановой. Вот пусть эти журналисты и юристы, эксперты поинтересуются у Алексея Чумака, представителей и юристов Столицы Групп как они построили 24000 кв м площадей за 34 000 000$, т.е. по 1400$ за квадратный метр при рыночной цене 500$ (это вам подтвердит любой эксперт по строительству) и куда делись эти 34 000 000$ , выведенные с нашего предприятия на счета предприятий, связанных с Владой Молчановой. А после, "вишенка на торте" – заложили по ипотеке себе же весь рынок за 40 млн грн. Как вам схемка? Но и этого мало, по мнимым договорам, вернули себе эти цифры с приятным бонусом в 48 000 000 гривен. Кстати, о том , что выводили проценты с рынка, сказано в выводе такой уважаемой аудиторской конторы как Эрнст энд Янг. Обязательно нужно поинтересоваться как эти "профессиональные юристы" в чёрную трижды переоформили весь рынок с помощью "чёрных" нотариусов и регистраторов и про уголовные дела в отношении них по данным фактам!

⁃ Дмитрий, тогда какую цель преследуют ваши оппоненты, публикуя подобную информацию?

⁃ Уверен, что это информационная подготовка к очередному рейдерскому захвату со стороны наших миноритариев.

⁃ Хорошо, спасибо , Дмитрий. Ждём от вас официальные подтверждения ваших слов.

⁃ Спасибо вам за возможность донести реальную ситуацию.

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